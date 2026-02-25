موائد الرحمن بمساجد بني سويف تستقبل الصائمين خلال شهر رمضان

تجهزت موائد الرحمن بعدد من مساجد المحافظة، لاستقبال الصائمين وتقديم وجبات الإفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك.

في إطار الدور الدعوي والمجتمعي الذي تضطلع به مديرية أوقاف بني سويف، وبإشراف فضيلة الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أبناء المجتمع، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وعابري السبيل، والمغتربين، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأهل الخير من أبناء المحافظة.

وتم تجهيز الموائد داخل عدد من المساجد الكبرى، مع الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية، والحفاظ على قدسية بيوت الله، وتوفير الأجواء الإيمانية التي تليق بالشهر الفضيل، وسط إشراف مباشر من قيادات المديرية ومديري الإدارات الفرعية.

وأكد وكيل الوزارة، أن موائد الرحمن تمثل صورة مشرفة للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتجسد روح رمضان القائمة على البذل والعطاء، مشيدًا بجهود القائمين على تنظيم هذه الموائد، وحرصهم على إخراجها بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة المسجد ودوره الريادي في خدمة المجتمع.

وتتقدم مديرية أوقاف بني سويف بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إقامة هذه الموائد، سائلين الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد شهر رمضان على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.