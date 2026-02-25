ضمن مبادرة مطابخ الخير.. نائب محافظ الأقصر يتفقد مطبخ الجمعية الخيرية الإسلامية بالطود

أجرى الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمطبخ الجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة الطود غرب محافظة الأقصر، للاطلاع على سير العمل وآليات تجهيز الوجبات المقدمة للأسر المستحقة.

ويأتي المطبخ ضمن مبادرة «مطابخ الخير» التي أطلقتها مؤسسة الجارحي للعام الثالث على التوالي، والتي تستهدف توزيع مليون ونصف مليون وجبة خلال شهر رمضان المبارك، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.



ويقوم المطبخ بإعداد نحو 1000 وجبة يوميًا، يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال عدد من الجمعيات الشريكة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة بقرى ومراكز المحافظة.

وخلال جولته، نقل نائب المحافظ تحياته وتقديره إلى مجلس الأمناء، مثمنًا اهتمام المؤسسة بمحافظات الصعيد وحرصها على تعزيز جهود العمل المجتمعي، ومؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية، ومعربًا عن أمله في مزيد من التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة.