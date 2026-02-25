قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
رفع 1020 طن مخلفات خلال أسبوع في إسنا بالأقصر

شمس يونس

تواصل محافظة الأقصر جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين الصورة الحضارية داخل المدن والقرى، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات اليومية وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وفي هذا السياق، كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا أعمال النظافة على مدار أسبوع كامل من العمل الميداني، حيث تمكنت من رفع ما يقرب من 1020 طن من المخلفات والتراكمات الصلبة من مختلف الشوارع والطرق. جاءت الحملات تحت إشراف الدكتور علي سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا، وبمشاركة إدارة النظافة والتجميل بقيادة محمود داود مدير الإدارة، ومحمد الطاهر مدير الحملة الميكانيكية، إلى جانب المتابعة المستمرة من رؤساء القرى.

وشملت أعمال النظافة عددا من الشوارع والمحاور الحيوية بمدينة إسنا، من بينها الطريق الغربي السريع، ومداخل الخزان، وشارع جنينة العمدة، وشارع أحمد عرابي، ومنطقة الخور، وشارع ثابت، وميدان المحكمة، ومنطقة محمد مدني، وكورنيش النيل، إضافة إلى ترعة أصفون، حيث تم رفع التراكمات وتحسين مستوى النظافة بهذه المناطق.

وامتدت الحملات إلى القرى التابعة للمركز، لتشمل الشغب، والدير، والحلة، والكيمان، وأصفون، وتوماس، والنمسا، والنجوع، وكومير، فضلا عن رفع المخلفات من الطرق الجانبية والسريعة، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى جميع القطاعات دون استثناء.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار الحملات بشكل دوري للحفاظ على ما تم تحقيقه، مشيرة إلى أن العمل الميداني المتواصل يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبهم، أعرب عدد من الأهالي عن تقديرهم لما شهدته المدينة والقرى من تحسن ملحوظ خلال الأسبوع، مؤكدين أن تلك الجهود تعكس اهتمام المحافظة برفع مستوى النظافة وتحسين جودة الحياة اليومية داخل مركز إسنا.

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
رفع اشغالات
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
