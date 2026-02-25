رفع 1020 طن مخلفات خلال أسبوع في إسنا بالأقصر

تواصل محافظة الأقصر جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين الصورة الحضارية داخل المدن والقرى، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات اليومية وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وفي هذا السياق، كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا أعمال النظافة على مدار أسبوع كامل من العمل الميداني، حيث تمكنت من رفع ما يقرب من 1020 طن من المخلفات والتراكمات الصلبة من مختلف الشوارع والطرق. جاءت الحملات تحت إشراف الدكتور علي سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا، وبمشاركة إدارة النظافة والتجميل بقيادة محمود داود مدير الإدارة، ومحمد الطاهر مدير الحملة الميكانيكية، إلى جانب المتابعة المستمرة من رؤساء القرى.

وشملت أعمال النظافة عددا من الشوارع والمحاور الحيوية بمدينة إسنا، من بينها الطريق الغربي السريع، ومداخل الخزان، وشارع جنينة العمدة، وشارع أحمد عرابي، ومنطقة الخور، وشارع ثابت، وميدان المحكمة، ومنطقة محمد مدني، وكورنيش النيل، إضافة إلى ترعة أصفون، حيث تم رفع التراكمات وتحسين مستوى النظافة بهذه المناطق.

وامتدت الحملات إلى القرى التابعة للمركز، لتشمل الشغب، والدير، والحلة، والكيمان، وأصفون، وتوماس، والنمسا، والنجوع، وكومير، فضلا عن رفع المخلفات من الطرق الجانبية والسريعة، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى جميع القطاعات دون استثناء.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار الحملات بشكل دوري للحفاظ على ما تم تحقيقه، مشيرة إلى أن العمل الميداني المتواصل يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبهم، أعرب عدد من الأهالي عن تقديرهم لما شهدته المدينة والقرى من تحسن ملحوظ خلال الأسبوع، مؤكدين أن تلك الجهود تعكس اهتمام المحافظة برفع مستوى النظافة وتحسين جودة الحياة اليومية داخل مركز إسنا.