مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي
متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه
كل يوم أبحث في البحر عن ابني| 12 يوما من الدموع والأمل.. صرخة أم تكسر الصمت في مأساة طفل العلمين المفقود
صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»
الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق
بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية
مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية
ثلاث نقاط جديدة.. الزمالك يعلق على صدارته لدوري نايل
مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات
أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا
محافظات

محافظ الأقصر يتفقد مستشفى الكرنك الدولي ليلًا

محافظ الأقصر يتفقد مستشفى الكرنك الدولي ليلًا ويشيد بحصول المعمل الرئيسي على شهادة الأيزو
محافظ الأقصر يتفقد مستشفى الكرنك الدولي ليلًا ويشيد بحصول المعمل الرئيسي على شهادة الأيزو

قام المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، بجولة تفقدية ليلية مساء  داخل مستشفى الكرنك الدولي، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المستشفى.

وشملت الجولة تفقد غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث اطلع المحافظ على آليات العمل داخل الغرفة ودورها في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والتنسيق الفوري بين الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمة صحية عاجلة وفعالة للمواطنين.

كما تفقد محافظ الأقصر المعمل الرئيسي بالمستشفى، والذي حصل  على شهادة الأيزو بنهاية الشهر الماضى، ليُعد أول معمل في جنوب الصعيد يحصل على هذه الشهادة الدولية في الجودة، وهو ما يعكس مستوى التطوير والالتزام بالمعايير القياسية في تقديم الخدمات التشخيصية، ويعزز ثقة المرضى في دقة النتائج وسرعة الأداء.

وتضمنت الجولة المرور على الأجنحة الفندقية بالمستشفى، حيث تابع محافظ الاقصر مستوى التجهيزات وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدًا أهمية توفير بيئة علاجية متكاملة تليق بأبناء الأقصر ومحافظات الصعيد.

وخلال جولته، حرص محافظ الأقصر على الاستماع إلى آراء عدد من المرضى وذويهم بشأن مستوى الخدمة والرعاية الطبية المقدمة، موجّهًا بسرعة تلبية أية ملاحظات أو احتياجات يتم رصدها، ومشددًا على أن راحة المرضى وجودة الخدمة تمثلان أولوية قصوى.

وأكد عماره ،  أن الدولة تولي قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية المفاجئة لمختلف المنشآت الصحية لضمان الانضباط وتحقيق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
صداع الصيام
