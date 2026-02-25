محافظ الأقصر يتفقد مستشفى الكرنك الدولي ليلًا

قام المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، بجولة تفقدية ليلية مساء داخل مستشفى الكرنك الدولي، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المستشفى.

وشملت الجولة تفقد غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث اطلع المحافظ على آليات العمل داخل الغرفة ودورها في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والتنسيق الفوري بين الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمة صحية عاجلة وفعالة للمواطنين.

كما تفقد محافظ الأقصر المعمل الرئيسي بالمستشفى، والذي حصل على شهادة الأيزو بنهاية الشهر الماضى، ليُعد أول معمل في جنوب الصعيد يحصل على هذه الشهادة الدولية في الجودة، وهو ما يعكس مستوى التطوير والالتزام بالمعايير القياسية في تقديم الخدمات التشخيصية، ويعزز ثقة المرضى في دقة النتائج وسرعة الأداء.

وتضمنت الجولة المرور على الأجنحة الفندقية بالمستشفى، حيث تابع محافظ الاقصر مستوى التجهيزات وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدًا أهمية توفير بيئة علاجية متكاملة تليق بأبناء الأقصر ومحافظات الصعيد.

وخلال جولته، حرص محافظ الأقصر على الاستماع إلى آراء عدد من المرضى وذويهم بشأن مستوى الخدمة والرعاية الطبية المقدمة، موجّهًا بسرعة تلبية أية ملاحظات أو احتياجات يتم رصدها، ومشددًا على أن راحة المرضى وجودة الخدمة تمثلان أولوية قصوى.

وأكد عماره ، أن الدولة تولي قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية المفاجئة لمختلف المنشآت الصحية لضمان الانضباط وتحقيق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.