ضبط 155 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة تفتيش بسفاجا

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر حملة تفتيش مكبرة بمدينة سفاجا، أسفرت عن ضبط 155 كجم من لحوم البتلو واللحوم البلدية تحمل أختامًا مزورة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من الدكتورة رشا صلاح أحمد مدير عام الطب البيطري، وفي إطار توجيهات الدولة بإحكام الرقابة على تداول اللحوم حفاظًا على صحة المواطنين.

وجاءت الحملة بتوجيهات من الدكتورة رشا ربيع رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين، برئاسة الدكتورة منى إسماعيل طبيب التفتيش بإدارة سفاجا البيطرية، حيث تم المرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية بنطاق المدينة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحمل أختامًا مزورة، كما تبين وجود فساد ظاهري ببعض المضبوطات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالمخالفات.

وقامت الجهات المرافقة بتسلم المحاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار أعمال اللجان الرقابية بشكل يومي على مستوى المحافظة، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة بالأسواق والمنشآت السياحية، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتحقيق الانضباط في منظومة تداول الأغذية.