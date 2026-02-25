قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
بعد أستراليا.. ألمانيا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يجتمع بمجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

الرئيس السيسي يجتمع بمجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب
الرئيس السيسي يجتمع بمجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب
​كتب محمد عبد المنعم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراضا للخطة الاستراتيجية المقترحة للأكاديمية الوطنية للتدريب، ورؤية ورسالة الأكاديمية بما في ذلك تنمية رأس المال البشري وبناء قيادات قادرة على قيادة التحول المؤسسي والمجتمعي، بما يعزز مكانة مصر إقليمياً ودولياً.

وكذا الإسهام الفعال في تأهيل وتطوير الجهاز الإداري وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، وقيادة التغيير الإيجابي في قضايا المجتمع، ونشر قيم القيادة والابتكار والتكامل المؤسسي، بما يدعم قوة مصر الناعمة وريادتها في محيطها الإقليمي والدولي.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الدكتورة سلافه جويلي استعرضت الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الأكاديمية لتحقيقها، والمتمثلة في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تطوير الجهاز الإداري للدولة، والمساهمة في بناء وعي وطني وتنموي بما يؤدي للتأثير الإيجابي في المجتمع المصري، وأن تكون الأكاديمية الوجهة الإقليمية للتدريب، وأن تكون قوة ناعمة داعمة لمكانة مصر في محيطها الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، تم استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية، وسبل تطوير الأكاديمية لضمان استدامة الأثر التدريبي وتعظيم الاستفادة من خبراتها المتراكمة. 

وأكدت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية أن الأكاديمية ترتكز في عملها على أحدث منهجيات التدريب وبناء القدرات، بما يواكب توجهات الدولة المصرية في مختلف القطاعات، من خلال برامج تدريبية ورئاسية متكاملة تعزز المهارات القيادية والفنية، خاصة بالنسبة للشباب، وترسخ مفاهيم الإدارة الحديثة، بما يدعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة ويواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري عبر التدريب ونقل المعرفة وتطوير المهارات، باعتباره أحد أهم محركات تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات العامة بكفاءة ومرونة، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة قيام الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب باختيار المتدربين والدارسين بها وفقاً لمعايير موضوعية دون أي مجاملات، وأن تقدم الأكاديمية برامج إعداد وتأهيل قوية وترتبط بأولويات الدولة وخططها التنموية، وأن تطبق منظومة اختبارات دقيقة تعكس تقييماً حقيقياً بعيداً عن أي مجاملات، مع الاعتماد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والالتزام بالتنفيذ الكامل لاستراتيجية وخطط الأكاديمية، وتدشين شراكات استراتيجية إقليمية ودولية مع مؤسسات مرموقة ذات أهداف مشتركة، لتبادل الخبرات ومشاركة الموارد، بما يضمن تحقيق نتائج متميزة في وقت أقصر.

جدير بالذكر أن مجلس الأمناء يرأسه رئيس الجمهورية و يضم في عضويته كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز حسانين قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمود إبراهيم حجازي مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات "ممثلاً عن رئاسة الجمهورية"، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية "من ذوي الخبرة"، والمهندس هانئ محمد محمود عبد المجيد وزير الدولة للتنمية الإدارية سابقاً "من ذوي الخبرة"، والدكتور محمود أحمد شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس سابقاً "من ذوي الخبرة"، والدكتورة رشا سعد شرف ممثلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدحت مصطفى كمال المدني من ذوي الخبرة، والدكتور حسام أحمد حسن فرحات من ذوي الخبرة.

السيسي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب الأكاديمية الوطنية لتدريب الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع الأكاديمية العسكرية المصرية مدير الأكاديمية العسكرية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

ترشيحاتنا

نائب محافظ بورسعيد يتابع أعمال تنفيذ ازالة المخلفات والتعديات بعدد من المناطق داخل حي العرب

بورسعيد.. ازالة المخلفات والتعديات بحي العرب

محافظ بورسعيد يشدد على انتظام تقديم الخدمات التموينية للمواطنين

محافظ بورسعيد: استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على مختلف المنافذ والأسواق

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إزالة الرتش بمنطقة عمرو بن العاص بالزهور

بورسعيد.. إزالة الرتش بمنطقة عمرو بن العاص وتوجيهات بالبدء الفوري في المرحلة الثانية

بالصور

طرق توفير الميزانية في رمضان.. نصائح عملية تساعدك على إدارة مصروف البيت

الإفطار
الإفطار
الإفطار

كيف نشجع الأطفال على الصيام دون ضغط؟.. أساليب تربوية تحببهم في العبادة

صيام الاطفال
صيام الاطفال
صيام الاطفال

مشاكل خطيرة في سيارات لكزس تتسبب في سحب الآلاف منها

لكزس
لكزس
لكزس

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد