جهاز حماية المنافسة يوافق على صفقات استحواذ استراتيجية لتعزيز الاستثمار وحماية السوق

وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على عدد من طلبات الاستحواذ المهمة، بما يعكس نشاط السوق في جذب الاستثمارات وتعزيز هيكل الملكية في الشركات.

شملت الموافقات استحواذ شركة سي في سي كابيتال بارتنرز بي إل سي على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركة سميث ديتيكشون جروب ليميتد، بالإضافة إلى استحواذ كل من بنك البركة مصر وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية وشركة تنفيذ للاستثمار العقاري والتطوير العمراني على كامل أسهم شركة أملاك للتمويل مصر وعددها 12,550,000 سهم.

كما وافقت اللجنة على استحواذ شركة شينكر سينو كو ليمتد على كامل أسهم شركة دي اس في سلوشنز كو ليمتد، في خطوة تعكس تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات متنوعة تشمل التمويل والخدمات الصناعية والتقنية.



وأكد الجهاز أن هذه القرارات تأتي في إطار دوره الرقابي لضمان المنافسة العادلة وحماية السوق من أي ممارسات احتكارية، مع تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وشفافة للمستثمرين المحليين والأجانب.