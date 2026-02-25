طلاب المصرية اليابانية بطور سيناء خامس الجمهورية في مسابقة التربية الموسيقية

كرّمت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بـجنوب سيناء، طلاب المدرسة المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء، بعد فوزهم بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة التربية الموسيقية (آلات النفخ)، وذلك خلال زيارة متابعة أجرتها اليوم إلى المدرسة بمدينة طور سيناء.

واستهلّت مدير التعليم الزيارة بتفقد الفصول الدراسية، ثم تابعت معمل الحاسب الآلي وصالة الألعاب الرياضية والملاعب المفتوحة، حيث شاركت الطالبات أداء التمرينات البدنية ومهارات كرة السلة، كما تفقدت غرفة الفنون وغرفة المصادر، مشيدةً بالانضباط والمستوى المتميز للطلاب.

جاء ذلك بحضور سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، و أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، و أماني سامي، موجه عام التربية الموسيقية، ووجيه حسين، مسؤول أنشطة «التوكاتسو» بوحدة المدارس المصرية اليابانية. وكان في استقبالهم الدكتور محمد المدبولي، مدير المدرسة.

وبدأت فعاليات حفل التكريم بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، و تقديم عدد من المقطوعات الموسيقية المتنوعة. وفي ختام الحفل، كرّمت الدكتورة وفاء رضا الطلاب الفائزين بالمركز الخامس جمهوريًا في مسابقة آلات النفخ الموسيقية، كما كرّمت أسماء خالد، معلمة التربية الموسيقية، تقديرًا لجهودها المتميزة.

من جانبها، أهدت إدارة المدرسة درع «المصرية اليابانية» إلى مدير تعليم جنوب سيناء، تقديرًا لدعمها المتواصل للعملية التعليمية