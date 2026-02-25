قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مداهمة بؤر إجرامية وضبط 3.5 طن مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه
رئيس الوزراء يعتمد حوافز استثمارية جغرافية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز حماية المنافسة ينظم ورشة توعية لمنع التواطؤ في التعاقدات الحكومية

جهاز حماية المنافسة يعقد ورشة عمل توعوية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي
جهاز حماية المنافسة يعقد ورشة عمل توعوية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي
ولاء عبد الكريم

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل توعوية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لنشر ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي بأحكام قانون حماية المنافسة، بما يسهم في دعم بيئة عمل قائمة على النزاهة والشفافية داخل الجهات الحكومية.


وهدفت الورشة إلى التعريف باختصاصات ودور جهاز حماية المنافسة، وأهم محاور قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، مع استعراض صور الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، سواء الاتفاقات الأفقية أو الرأسية أو إساءة استخدام الوضع المسيطر، إلى جانب الأدوات والآليات التي يعتمدها الجهاز لمكافحة تلك الممارسات، وسياسات المنافسة المعمول بها.


كما شملت الورشة تدريب العاملين بإدارة التعاقدات والشؤون القانونية والإدارة الهندسية ذات الصلة بإجراءات التعاقدات الحكومية، على كيفية مواجهة حالات التواطؤ التي قد تقع بين المتنافسين ضد الجهات الإدارية عند طرح المناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر، وتوعيتهم بأساليب التنسيق غير المشروع بين المتقدمين، مثل عطاءات التغطية، والامتناع المتعمد، والتناوب، وتقسيم الأسواق.


وتناول البرنامج التوعوي العوامل التي تسهم في تسهيل عمليات التواطؤ، وسبل الحد منها، إلى جانب عرض العلامات التحذيرية التي تساعد على اكتشاف هذه الممارسات، وآليات إخطار جهاز حماية المنافسة بها فور رصدها، بما يعزز من قدرة الجهات الحكومية على حماية المال العام وضمان عدالة الإجراءات التعاقدية.


وفي هذا السياق، أشار الجهاز إلى إطلاق حملة «لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية»، باعتبار أن جريمة التواطؤ في تعاقدات الجهات العامة تُعد إحدى صور الاتفاقات الأفقية المجرّمة قانوناً، ومن أخطر جرائم المنافسة لما لها من تأثير سلبي مباشر على كفاءة الإنفاق الحكومي، وجودة السلع والخدمات المقدمة، فضلاً عن الإضرار بالمصلحة العامة والمال العام.


وأكد الجهاز أن استمرار التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية يأتي ضمن استراتيجيته الهادفة إلى ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، وبناء كوادر قادرة على رصد الممارسات المخالفة والتعامل معها وفق الأطر القانونية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وزارة التضامن الاجتماعي جهاز حماية المنافسة العلامات التجارية التنمية الاقتصادية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

«التصديري للأثاث»: صادرات القطاع تسجل أعلى قيمة تاريخية 428 مليون دولار في 2025

المضبوطات

جمارك السلوم تحبط محاولتي تهريب شماريخ وأصناف أخرى بقيمة 4 ملايين جنيه

جهاز حماية المنافسة يعقد ورشة عمل توعوية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي

جهاز حماية المنافسة ينظم ورشة توعية لمنع التواطؤ في التعاقدات الحكومية

بالصور

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

فيديو

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد