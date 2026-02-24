صندوق تحيا مصر والتضامن يطلقان "أبواب الخير" لدعم الأسر الأولي بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك

أطلق صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي مبادرة رئيس الجمهورية "أبواب الخير"، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم في كافة محافظات الجمهورية وجاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتتضمن مبادرة " أبواب الخير " تقديم 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال المطابخ التابعة لصندوق تحيا مصر إلى جانب مشاركة الصندوق في مطابخ " المحروسة" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما سيتم توزيع 3 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في قوافل مستمرة تغطي كافة محافظات جمهورية مصر العربية على مدار شهر رمضان الكريم.

وشهدت المبادرة افتتاح صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي منفذ لتوزيع كراتين المواد الغذائية على العاملين بالخدمات المعاونة وأفراد الأمن والصيانة بالعاصمة الجديدة.

وتشهد المبادرة مشاركة عدد من الشركاء، حيث سيقوم الهلال الأحمر المصري بتوزيع 45 ألف كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال 27 فرعا له على مستوى الجمهورية، كما يستهدف صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية توزيع 40 ألف كرتونة على 36 ألف أسرة بمشروعات السكن البديل للمناطق المطورة وأسر مصابي وشهداء أهل غزة.

كما سيتم توزيع 13 ألف كرتونة مواد غذائية على الرائدات الاجتماعيات التابعات لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، فضلا عن توزيع 8 آلاف كرتونة على أسر قرية حميثرة بالبحر الأحمر، و9 آلاف كرتونة على عاملي الخدمات المعاونة والأمن والصيانة بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.

وسيقوم المجلس القومي للمرأة عبر فروعه على مستوى الجمهورية بتوزيع 15 ألف كرتونة على المرأة المعيلة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "أبواب الخير" تؤكد حرص الدولة المصرية دائما على رعاية الأسر الأولى بالرعاية، وتضعهم دائما على رأس أولوياتها.

وأضافت وزيرة التضامن أنه في إطار المبادرة وجهود الوزارة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والشركاء من الجمعيات الأهلية تستهدف الوزارة توفير أكثر من 70 مليون وجبة ساخنة ، وتوزيع ما يزيد على 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المعظم، عبر عدد من المبادرات، ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية « أبواب الخير» التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، ومطاعم ونقاط المحروسة وأهل الخير المنتشرة على مستوى الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الأهلية ونقاط أهل الخير، ومن خلال مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكذلك « المطبخ الإنساني الرمضاني للهلال الأحمر المصري الذي يقدم ما يزيد على مليون وجبة ساخنة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ليؤكد الدور الريادي لمصر في دعم أشقائها.

ومن جانبه صرح تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، بأن المبادرة الرئاسية أبواب الخير تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص، لتوفير الدعم المستمر للأسر الأولي بالرعاية، مؤكدًا على دور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم جهود الصندوق لرعاية هذه الأسر.

وأضاف أن المبادرة تستهدف توفير 3 ملايين كرتونة من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى مئات الأطنان من الدواجن واللحوم اللازمة لإعداد 4 مليون وجبة ساخنة من خلال المطابخ التابعة لصندوق تحيا مصر إلى جانب مشاركة الصندوق في مطابخ " المحروسة" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح عبد الفتاح أن المبادرة موزعة على عدد من القوافل سيتم إطلاقها تباعًا إلى كافة محافظات الجمهورية، وسيتم استقبالها من خلال السادة المحافظين تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين، وذلك تبعًا لقواعد البيانات المدققة لكل محافظة.