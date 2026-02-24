قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصوير مقاطع فيديو لراغبى التمثيل.. القبص على مالك مكتب كاستينج بالجيزة
في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ديني

الإفتاء: يجب مراعاة حرمة المساجد وعدم التشويش على المصلين ولو بقراءة القرآن

إيمان طلعت

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب مراعاة حرمة المساجد وآدابها، وعدم التشويش على المصلين ولو بقراءة القرآن.

واستشهدت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا إنَّ كلَّكم مُناجٍ ربَّه، فلا يُؤذِينَّ بعضُكم بعضًا، ولا يرفعَنَّ بعضُكم على بعضٍ بالقراءةِ»، وهذا يكون في شهر رمضان وفي غيره.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن التشويش على المصلي أثناء صلاته بنحو إضحاكه وما شابه ذلك حرام شرعًا؛ ومن يفعل ذلك يكون آثمًا.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الصلاة ركن الدين وعماده، لها قدسيتها وحرمتها؛ فهي خطاب ومناجاة حاصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، ولا بد للعبد من تحصيل الخشوع الذي تستقيم به هذه المناجاة، وذلكم الخطاب؛ ليكون ممن قال الله تعالى فيهم: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1، 2].

وتابعت دار الإفتاء : ومن هنا منع الإسلام كل شيء يؤدي إلى التشويش على المصلي مما يؤثر على خشوعه، سواء من داخل الصلاة، أو من خارجها، ولا يصح من مسلم أن يقتحم حرمة الصلاة وقدسيتها بإضحاك المصلي أو نحو هذا؛ لما في ذلك من الإثم العظيم.

 ولم يفرق الفقهاء بين ما إذا كان التشويش على المصلي بطاعة أو معصية، فنصوا على منعه وحرمته إذا كان بطاعة، ففعله بنحو إضحاك المصلي أشد حرمة.

التشويش على المصلين آداب المسجد حكم التشويش على المصلي

