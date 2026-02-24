طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي .

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

المقادير:

للدجاج:

• 500 جم صدور دجاج مكعبات كبيرة

• 40 جم زبدة

• 1 ملعقة كبيرة زيت

• 4 فصوص ثوم مفروم

• 1 ملعقة صغيرة ملح

• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

• ½ ملعقة صغيرة بابريكا

لصوص الفلفل الكريمي:

• 1 ملعقة كبيرة زبدة

• 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش

• 200 مل كريمة طبخ

• ½كوب مرق دجاج ساخن

• 50 جم جبنة مبشورة (موزاريلا أو رومي)

• رشة ملح خفيفة

طريقة التحضير:

١- نسخن طاسة تقيلة جدًا على نار عالية، نضع الزيت والزبدة.



٢- ننزل مكعبات الدجاج ونسيبها تاخد لون دهبي من غير تقليب كتير حتى لا تخرج مية.



٣- نضيف الثوم ونشوح 30 ثانية بس.



٤_ نضيف الملح والفلفل والبابريكا ونقلب ونطلع الدجاج على جنب.

الصوص:

١- في نفس الطاسة نحط الزبدة.

٢- نضيف الفلفل الأسود المجروش ونحمصه 20 ثانية يطلع ريحته.

٣- ننزل بالكريمة ونقلب، بعدها المرق.

٤- لما الصوص يبتدي يتقل، نضيف الجبنة ونقلب لحد ما يبقى كريمي تقيل.

٥- نرجع الدجاج للطاسة ونقلب دقيقة واحدة بس.