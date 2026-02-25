محافظ أسوان يجرى حواراً مع الأفواج السياحية بالسوق القديم

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية بالسوق السياحى القديم على لقاء عدد من الأفواج السياحية خلال زياراتهم للمحافظة وتجولهم بالمزارات والمواقع السياحية والأثرية .

وأجرى المحافظ حواراً معهم ، مؤكداً لهم ترحيب عروس المشاتى بالزائرين من مختلف الجنسيات فى أى وقت للإستمتاع بالمقومات الفريدة التى تمتلكها من تنوع المنتج والأنماط السياحية من السياحة النيلية والبيئية والعلاجية والترفيهية والثقافية والأثرية والسفارى والصيد.

جولة ميدانية

كما أشار المهندس عمرو لاشين إلى أن زهرة الجنوب جاهزة لإستقبال أى أفواج سياحية للتمتع بسحر الطبيعة الخلابة التى تتميز بها زهرة الجنوب ، ونعمل فى كافة الإتجاهات للإرتقاء بمختلف المواقع والأماكن لإضفاء اللمسات الجمالية والحضارية وفقاً لرؤية ممنهجة من التطوير والتجميل.

فيما أعرب السائحون عن سعادتهم لزيارة محافظة أسوان ، وإنبهارهم بعظمة الحضارة المصرية داخل المزارات السياحية والمناطق الأثرية التى قاموا بزيارتها فى ظل الأمن والأمان والإستقرار الذى تنعم به مصر .