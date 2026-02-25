محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ مشروع تطوير مداخل ومخارج معبد فيله

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع تطوير المداخل والمخارج المؤدية إلى معبد فيله والمرسى السياحى الخاص به ، فى خطوة نوعية تستهدف الإرتقاء بالمشهد الحضارى لأحد أهم المزارات السياحية في مصر والعالم .

جاء ذلك فى إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير المقاصد السياحية ورفع كفاءة المواقع الأثرية ، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته.

وأشار المحافظ بأن هذا المشروع ستقوم بتنفيذه مديرية الإسكان بتكلفة تقديرية تصل إلى 2 مليون جنيه من موازنة المحافظة ، وبطول يمتد إلى 6 كم ليعكس رؤية متكاملة لتحسين تجربة الزائرين منذ لحظة الوصول وحتى مغادرتهم .

وخلال جولته التفقدية برفقة اللواء أحمد سامى مدير مديرية الإسكان ، ومحمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة الإنتهاء من الأعمال خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أسابيع ، مع الإلتزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذ الحضارى الذي يواكب القيمة التاريخية الفريدة لمعبد فيله.

معبد فيله

وكلف المحافظ بأن تشمل أعمال التطوير تهذيب ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأشجار، وتحديث منظومة الإنارة بالكامل ، إلى جانب تركيب البلدورات وأعمال الدهانات ووضع اللمسات الجمالية التي تسهم فى تحويل مداخل ومخارج الوصول إلى مرسى المعبد لبانوراما حضارية متكاملة تليق بعراقة معابد فيله.

وأعطى محافظ أسوان تعليماته بتنفيذ أسوار مزودة ببوابات جمالية على جانبى الممشى المخصص للمرسى السياحى للحفاظ على سلامة المترددين عليه ، على أن يتم تصميمها وفقاً للهوية البصرية للمحافظة بما يعكس الطابع الجمالى والتراثى للمحافظة، مع تنظيم عرض المقتنيات الأثرية بصورة حضارية ومنظمة تضمن الحفاظ عليها وإبراز قيمتها أمام الزائرين .

وتابع بأن هذا المشروع سيساهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمواقع السياحية ، بما يعزز من مكانة أسوان بإعتبارها من أهم المقاصد السياحية العالمية ، ويدعم جهود الدولة فى تعظيم العائد من السياحة كأحد أهم محاور التنمية المستدامة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

