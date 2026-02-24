قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فخري لاكاي يحرز هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في شباك الإسماعيلي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الجماعة تخطط للخلاص من الإرهابي محمود عزت
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الإرهابي محمود عزت يؤكد عودة الجماعة للسلطة
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عقد سيماكولا .. لاعب كرة قدم يدخل التاريخ بأقصر فترة انتقال في 2026

كينيث سيماكولا
كينيث سيماكولا
أحمد أيمن

دخل المدافع الأوغندي كينيث سيماكولا تاريخ كرة القدم في عام 2026 من باب غير تقليدي، بعدما أصبح صاحب أحد أقصر عقود الانتقال في عالم اللعبة الحديثة، حيث تصدر تقارير الصحافة الأفريقية.

لم تستمر تجربته مع العربي الكويتي سوى أسابيع قليلة، قبل أن يشد الرحال سريعًا نحو تحدٍ جديد مع العدالة السعودي، في صفقة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول كواليس ما حدث.

أقصر تعاقد في 2026

سيماكولا، الذي عُرف بصلابته الدفاعية وحضوره البدني القوي، كان قد انضم إلى العربي الكويتي قادما من الأفريقي التونسي وسط آمال بأن يشكل إضافة مهمة لخط الخلف. 

رغم إتمام التعاقد، تلقى اتحاد كرة القدم الكويتي، كتابا من النادي العربي تضمن المطالبة بإلغاء قيد اللاعب الأوغندي كينيث سيماكولا، ضمن كشوفات الفريق استعدادا لخوض الفريق استحقاقات الموسم الكروي 2026 وذلك تمهيدا لقيد المدافع المغربي نبيل مرموق بدلا منه خلال الساعات القليلة المقبلة. 

وتمكنت إدارة العربي من ضم مرموق في صفقة انتقال حر، قادما من نادي الوداد الرياضي، لتعزيز صفوف الأخضر وبعقد يمتد لموسمين، لتعويض رحيل الجزائري سفيان بوشار والدولي حسن حمدان عن دفاعات الاخضر.

ما سبب الاستغناء عن سيماكولا؟

تقدم النادي الإفريقي التونسي بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ضد النادي العربي الكويتي للمطالبة بمستحقات النادي من صفقة بيع لاعب خط الوسط كينيث سيماكولا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبعد موسم واحد مع النادي الإفريقي، انضم اللاعب الدولي الأوغندي، كينيث سيماكولا إلى العربي الكويتي مقابل ما يقارب 85 ألف دولار بعد أن خرج في ذلك الوقت من حسابات المدرب (السابق) محمد الساحلي.

ولم يدم بقاء سيماكولا في الدوري الكويتي سوى أسابيع معدودة قبل أن يفسخ عقده بالتراضي وينتقل إلى نادي العدالة في دوري الدرجة الأولى السعودي.

ولجأ النادي الإفريقي إلى لجنة النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع شكوى ضد النادي العربي الكويتي بعد أن باءت المحاولات الودية للحصول على قيمة الصفقة بالفشل.

ورفض النادي الكويتي بدوره سداد مستحقات لاعبه قبل أن يتم التوصل لاتفاق على فسخ العقد، لكن اللاعب الدولي الأوغندي قرر رفع شكوى إلى الفيفا للحصول على رواتبه العالقة بذمة النادي. 

كينيث سيماكولا عقد سيماكولا أقصر عقد انتقال في 2026 الأفريقي التونسي العربي الكويتي العدالة السعودي

