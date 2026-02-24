إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح

رفض الإعلامي أحمد موسى، طلب نائب بجعل العاصمة الإدارية إقليما منفصلا عن محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر خطر ولا يصح.

وانفعل أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا :"العاصمة الإدارية جزء من القاهرة وازاي أعملها لوحدها واختار لها اسم ممكن لكن متكونش العاصمة كيان لوحده، وإحنا في رمضان ومش عايز أتكلم كتير وهذا المشروع خطر جدا.

وتابع أحمد موسى ، أن عندنا حاجات مهمة للغاية اكثر من اسم العاصمة ومنها مطالب الناس واكل الناس ومرتبات الناس وشوفوا حاجات تهم الناس.



وأكمل أحمد موسى، أن لدينا قوانين كثيره تحتاج الى تعديل وتمس احتياجات المواطنين.



