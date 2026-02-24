أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية

أعلن الإعلامي أحمد موسى، على الهواء أثناء تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين بجوائز قيمة رحلتي العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن يتم السحب إلكترونيا ولا تدخل بشري في عملية السحب وبمنتهى الشفافية.



و أسماء الفائزين في مسابقة اليوم الأول لشهر رمضان هم :

- محمد صبري أحمد إبراهيم

- أحمد ممدوح زكريا يحيى

اسماء الفائزين اليوم الثاني هم :

- مروة ابراهيم ياقوت صالحة

- محمد حسين علي صالح

اسماء الفائزين في اليوم الثالث:

- محمود عبدالله عبدالمنعم محمد

- بخيت عبد الراضي

اسماء الفائزين في اليوم الرابع :

- منى عبد الحميد فراج

- أسماء حمدي سيد أحمد الشريف

أسماء الفائزين في اليوم الخامس :

- امل حسن شهبو

- اسامة عارف الهادي

