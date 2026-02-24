بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري

تقدم بيراميدز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التى تجمع حاليًا على استاد المحلة، ضمنمنافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز ناصر ماهر هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة 25، بينما أدرك ويليامز صنداي، مهاجم غزل المحلة، هدف التعادل فيالدقيقة 29، عقب تأكيد تقنية الفيديو (VAR) صحة الهدف،

ونجح مصطفى فتحي بالهدف الثانى لنادي بيراميدز فى الدقيقة 43.

ويحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد المحلة في إطار الجولة 19 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حامد حمدان - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: مروان حمدي.