يكثر اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بالبحث عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026، خاصة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، لمعرفة حالة الطلب وموعد إصدار البطاقة وأماكن الاستلام المعتمدة.

وتعد هذه الخدمة من أبرز الخدمات الرقمية التي أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026

أتاحت الوزارة عدة قنوات رسمية للاستعلام، سواء عبر الهاتف أو الإنترنت أو المنصات الرقمية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات بسرعة وسهولة.

أولا: الاستعلام عبر الخط الساخن 1444

يمكن إجراء الاستعلام من خلال:

الاتصال على الرقم 1444

اتباع التعليمات الصوتية

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما

التحدث مع ممثل خدمة العملاء لمعرفة حالة الطلب وموعد ومكان الاستلام

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026

ثانيا: الاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

يمكن الاستعلام إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. اختيار «الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة».

3. الضغط على «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة».

4. إدخال الرقم القومي.

5. الضغط على «استعلام» لعرض حالة الطلب وموعد ومكان الاستلام.

وتعد هذه الطريقة الأسرع والأكثر استخداما لإتمام الاستعلام إلكترونيا.

ثالثا: الاستعلام عبر منصة مصر الرقمية

توفر منصة مصر الرقمية خدمة الاستعلام بخطوات بسيطة:

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

اختيار خدمة «بطاقة الخدمات المتكاملة».

إدخال البيانات المطلوبة.

الاطلاع الفوري على حالة الطلب.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة 2026

يشمل الكارت عددا من الفئات، أبرزها:

الأشخاص ذوو الإعاقات الحركية.

ذوو الإعاقات البصرية والسمعية.

ذوو الإعاقات الذهنية والتوحد.

المصابون بشلل دماغي أو ضمور عضلي.

أصحاب الأمراض المزمنة التي تسبب إعاقة دائمة.

ويعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمكن حامليه من الحصول على العديد من المزايا، منها الجمع بين معاشين، والإعفاءات الجمركية على السيارات المجهزة، والتعيين بنسبة 5%، إضافة إلى خدمات الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، بما يعزز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان حقوقهم القانونية.