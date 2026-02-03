كارت RTX 5090 يوصل لضعف سعره الرسمي في عام واحد

كشفت منصة VideoCardz أن بطاقة إنفيديا GeForce RTX 5090، التي أُطلقت بسعر رسمي (MSRP) يبلغ نحو 1999 دولارًا، أصبحت بعد مرور عام واحد فقط تُباع في الأسواق بسعر يقترب من ضعف هذا الرقم في بعض المتاجر والمنصات.

أوضحت التقارير أن نسخًا مميزة من البطاقة، مثل طرازات Asus ROG المتاحة عبر متاجر مثل Best Buy، تُعرض الآن بأسعار تتجاوز 3600 دولار، مع رصد عروض أخرى على الأسواق الثانوية تصل إلى نحو 6000 دولار بحسب تحليلات مستقلة لسوق البطاقات الرسومية.

طلب من مراكز الذكاء الاصطناعي

أشارت تقارير تقنية، من بينها تحليل لمنصة TechRadar، إلى أن الارتفاع الكبير في سعر RTX 5090 ليس ناتجًا فقط عن الطلب من لاعبي الحاسب، بل يرتبط بشكل مباشر بزيادة الإقبال من شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات على شرائح الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في هذه البطاقات.

أوضحت هذه التحليلات أن الأزمة الحالية في سوق ذاكرة DRAM دفعت إنفيديا إلى تقليص إنتاج بطاقات GeForce الموجهة للمستهلكين بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة، مع منح أولوية أكبر لمنتجات مراكز البيانات، ما قلل المعروض من RTX 5090 في منافذ البيع التقليدية وفتح الباب أمام ارتفاعات كبيرة فوق السعر الرسمي.

تأثيرات أوسع على سوق بطاقات الرسوميات

أكدت التقارير أن ارتفاع أسعار RTX 5090 انعكس على سوق البطاقات الرسومية المتطورة بالكامل، مع رصد زيادات مشابهة – وإن كانت أقل حدة – في أسعار بطاقات أخرى من سلسلة RTX 50 وبطاقات AMD Radeon RX 9000.

أوضحت تحليلات السوق أن هذا الوضع يرفع تكلفة بناء أجهزة حاسب شخصية موجهة للألعاب أو العمل الاحترافي عالي الأداء، ويزيد احتمالات لجوء المستخدمين إلى بدائل أخرى مثل الاعتماد على بطاقات الفئة المتوسطة، أو التوجه نحو خدمات الألعاب السحابية، أو تأجيل ترقية أجهزتهم الحالية لفترات أطول مما كان معتادًا في السابق.