أسوس تتخلى عن الهواتف الذكية.. ومستقبلها يتحول نحو الذكاء الاصطناعي

أكدت شركة أسوس بشكل رسمي أنها لن توسع خطوط هواتفها الذكية هذا العام، مؤكدة بذلك الشائعات التي انتشرت قبل أسبوعين حول توقف الشركة عن إطلاق موديلات جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع نهاية العام لموظفي أسوس، حيث صرح الرئيس التنفيذي للشركة جوني شيه أن الشركة لن تضيف موديلات جديدة أو فئات منتجات إضافية ضمن محفظة هواتفها الذكية.

وأوضح أن هذه الخطوة تعكس توقفا طويل الأمد للنمو العدواني في سوق الهواتف، وليس مجرد تأجيل قصير الأجل.

ورغم توقف التوسع، شدد شيه على أن عملاء هواتف أسوس الحاليين سيظلون محل دعم كامل، مع استمرار الشركة في تقديم خدمات ما بعد البيع والالتزامات تجاه المستخدمين الحاليين.

ولكن تركيز الشركة لن يكون على زيادة حجم المبيعات أو دخول فئات جديدة في سوق الهواتف الذكية الذي أصبح تنافسيا للغاية ومعتمدا على الهوامش المالية.

في المقابل، أعلنت أسوس عن تحول استراتيجي نحو الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الشركة إلى أنها ستستثمر بشكل أكبر في أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الروبوتات، الحوسبة الطرفية، والآلات الذكية القادرة على العمل بأقل تدخل بشري.

وترى أسوس أن النمو المستقبلي طويل المدى سيأتي من تطوير ما تصفه بـ المنتجات الفيزيائية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل الخوادم الذكية، أنظمة المؤسسات، والمنصات المتكاملة التي تجمع بين تصميم الأجهزة والبرمجيات المتقدمة.

فيما يخص الهواتف الذكية، يعني هذا التحول استمرار الدعم دون نمو إضافي، ستظل هواتف أسوس مدعومة، لكنها لم تعد تعتبر محركا رئيسيا للنمو في ظل توجه الشركة نحو مستقبل يركز على الذكاء الاصطناعي.

Asus Zenfone 12 Ultra

وقد كشف تقرير سابق، عن أسوس ستوقف خط إنتج هواتفها الذكية بداية عام 2026، بعد أن جددت الشركة العام الماضي سلسلة Zenfone 12 Ultra بإطلاق الطراز الرائد في فبراير.

فيما أشار تقرير صادر عن DigiTimes، إلى أن موزعي الهواتف في تايوان لم يعودوا قادرين على توريد هواتف أسوس عبر الوكلاء المحليين، ما أثار تكهنات حول احتمال توقف وحدة تصنيع الهواتف الذكية بالشركة.

وتعكس خطوة أسوس أيضا صعوبة الحفاظ على أعمال الهواتف الذكية للشركات التي تعتمد أساسا على أجهزة الكمبيوتر.