قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسوس تتخلى عن الهواتف الذكية.. ومستقبلها يتحول نحو الذكاء الاصطناعي

هاتف أسوس
هاتف أسوس
شيماء عبد المنعم

أكدت شركة أسوس بشكل رسمي أنها لن توسع خطوط هواتفها الذكية هذا العام، مؤكدة بذلك الشائعات التي انتشرت قبل أسبوعين حول توقف الشركة عن إطلاق موديلات جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع نهاية العام لموظفي أسوس، حيث صرح الرئيس التنفيذي للشركة جوني شيه أن الشركة لن تضيف موديلات جديدة أو فئات منتجات إضافية ضمن محفظة هواتفها الذكية. 

وأوضح أن هذه الخطوة تعكس توقفا طويل الأمد للنمو العدواني في سوق الهواتف، وليس مجرد تأجيل قصير الأجل.

ورغم توقف التوسع، شدد شيه على أن عملاء هواتف أسوس الحاليين سيظلون محل دعم كامل، مع استمرار الشركة في تقديم خدمات ما بعد البيع والالتزامات تجاه المستخدمين الحاليين. 

ولكن تركيز الشركة لن يكون على زيادة حجم المبيعات أو دخول فئات جديدة في سوق الهواتف الذكية الذي أصبح تنافسيا للغاية ومعتمدا على الهوامش المالية.

في المقابل، أعلنت أسوس عن تحول استراتيجي نحو الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. 

وأشارت الشركة إلى أنها ستستثمر بشكل أكبر في أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الروبوتات، الحوسبة الطرفية، والآلات الذكية القادرة على العمل بأقل تدخل بشري.

وترى أسوس أن النمو المستقبلي طويل المدى سيأتي من تطوير ما تصفه بـ المنتجات الفيزيائية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل الخوادم الذكية، أنظمة المؤسسات، والمنصات المتكاملة التي تجمع بين تصميم الأجهزة والبرمجيات المتقدمة.

فيما يخص الهواتف الذكية، يعني هذا التحول استمرار الدعم دون نمو إضافي، ستظل هواتف أسوس مدعومة، لكنها لم تعد تعتبر محركا رئيسيا للنمو في ظل توجه الشركة نحو مستقبل يركز على الذكاء الاصطناعي.

Asus Zenfone 12 Ultra

وقد كشف تقرير سابق، عن أسوس ستوقف خط إنتج هواتفها الذكية بداية عام 2026، بعد أن جددت الشركة العام الماضي سلسلة Zenfone 12 Ultra بإطلاق الطراز الرائد في فبراير. 

فيما أشار تقرير صادر عن DigiTimes، إلى أن موزعي الهواتف في تايوان لم يعودوا قادرين على توريد هواتف أسوس عبر الوكلاء المحليين، ما أثار تكهنات حول احتمال توقف وحدة تصنيع الهواتف الذكية بالشركة.

وتعكس خطوة أسوس أيضا صعوبة الحفاظ على أعمال الهواتف الذكية للشركات التي تعتمد أساسا على أجهزة الكمبيوتر.

أسوس هواتف أسوس الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

ماكرون: يجب التوصل إلى اتفاق لدمج قسد في الدولة السورية

أرشيفية

مع اقتراب شهر رمضان.. اعرف أسعار البقوليات في الأسواق

اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

مسودة ميثاق مجلس السلام بشأن غزة : مدة العضوية 3 سنوات

بالصور

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد