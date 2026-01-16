قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنت لسه صغير.. شاب ينهي حياته لرفض والده زواجه لصغر سنه
المستقبل مفتوح.. الغموض يكتنف مصير محمد صلاح مع ليفربول
مصادر باتحاد الكرة: اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب كأس العالم شائعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بقراءة الشيخ محمد أبو العلا من دولة التلاوة
بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران
فرنسا تمنع العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل
يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين
من الخيال إلى الواقع .. فندق في القمر يفتح أبوابه للأثرياء
تكريم خاص لـ مشجع الزمالك الوحيد بمواجهة المصري
"الزراعة": تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية حتى الآن منذ أول العام
اتجاه لعرض مسلسل أب ولكن في النصف الاول من شهر رمضان | خاص
سبب وفاة محمد الإمام .. تفاصيل المرض والأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انسى الباور بانك.. هواتف ببطاريات عملاقة تصل إلى 10000 م.أمبير تقتحم السوق

هواتف ستحصل على بطاريات بسعة 10000 مللي أمبير
هواتف ستحصل على بطاريات بسعة 10000 مللي أمبير
شيماء عبد المنعم

تتجه شركات الهواتف الذكية إلى إحداث تحول جذري في مفهوم عمر البطارية، ما يضع بنوك الطاقة المحمولة أمام مستقبل غير واضح. 

خلال الأسابيع المقبلة، أعلنت شركة ريلمي عن عزمها إطلاق هاتف جديد يدعي Realme P4 Power والذي يأتي مزودا ببطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير في الساعة، في سعة غير مسبوقة تقريبا داخل هاتف ذكي تجاري.

هواتف ستحصل على بطاريات بسعة 10000 مللي أمبير
 

يأتي هذا التطور بعد إعلان ون بلس عن هاتف OnePlus Turbo 6 ببطارية تبلغ 9000 مللي أمبير في الساعة، ما يعكس اتجاها متسارعا، خاصة لدى الشركات الصينية، نحو دمج بطاريات كانت تستخدم سابقا في بنوك الطاقة داخل الهواتف نفسها. وبذلك، لم تعد بطاريات 7000 أو 8000 ميلي أمبير أرقاما استثنائية، بل أصبحت أقرب إلى المعيار الجديد في السوق.

لطالما شكل عمر البطارية أحد أبرز التحديات أمام مستخدمي الهواتف الذكية، خصوصا أثناء السفر والتنقل اليومي، وهو ما عزز الاعتماد على بنوك الطاقة لسنوات. 

غير أن هذا الواقع بدأ يتغير مع تبني تقنية بطاريات السيليكون-كربون، التي توفر كثافة طاقة أعلى مقارنة ببطاريات الليثيوم-أيون التقليدية، ما يسمح بزيادة السعة دون التأثير على سمك الهاتف.

اللافت أن هذه القفزة في سعات البطاريات لم تعد مقتصرة على الهواتف الرائدة، إذ توفر أجهزة متوسطة السعر، مثل Realme 16 Pro ببطارية 7000 مللي أمبير، أداء يكفي ليوم استخدام كامل مع بقاء نسبة شحن مريحة في نهاية اليوم/ كما يقدم Oppo Find X9 Pro بطارية بسعة 7500 مللي أمبير ضمن الفئة العليا.

ومع وصول بطاريات الهواتف إلى سعات تقترب من بنوك الطاقة الشائعة (10000–20000 مللي أمبير)، تتراجع الجدوى العملية من حمل بنك طاقة إضافي، خاصة أن هذه الأجهزة تفقد جزءا من طاقتها أثناء الشحن بسبب الحرارة وكفاءة التحويل. 

كما أن معظم بنوك الطاقة لا تدعم تقنيات الشحن السريع الخاصة بالهواتف، ما يجعلها أبطأ مقارنة بالشواحن الأصلية.

وتواجه بنوك الطاقة تحديا إضافيا على الصعيد التنظيمي، بعد قرار المديرية العامة للطيران المدني DGCA حظر استخدامها على متن الطائرات اعتبارا من 4 يناير 2026، بدواع تتعلق بالسلامة ومخاطر حرائق بطاريات الليثيوم، وهو ما يقلل من فائدتها أثناء السفر الجوي.

ورغم هذه التحديات، لا يتوقع اختفاء بنوك الطاقة بالكامل، إذ ما زالت السعات الكبيرة جدا، التي تتجاوز 40000 مللي أمبير، تحافظ على أهميتها لدى فئات محددة، مثل الرحلات البرية، التخييم، أو شحن عدة أجهزة في آن واحد.

في المحصلة، تشير المؤشرات إلى أن تطور بطاريات الهواتف الذكية قد يعيد تعريف دور بنك الطاقة، من ملحق أساسي إلى أداة استخدام محدود، مع تحول الهاتف نفسه إلى مصدر طاقة متنقل.

الهواتف الذكية عمر البطارية بطارية ضخمة هاتف جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

ادعيه ليله الاسراء والمعراج - دعاء ليله الاسراء والمعراج

ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج

ترشيحاتنا

زراعة القرانية

العملية الواحدة تتخطى 150 ألف جنيه مصري ودون أعباء مالية علي المريض.. 5 جراحات زراعة قرنية بالإسماعيلية

سبيد

الأهرامات تشعل حلم زيارة مشاهير السوشيال ميديا والفن| سبيد الأشهر

وزير الزراعة

تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.. الزراعة تستعرض جهود القطاع خلال أسبوعين

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد