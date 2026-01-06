ريلمي تعود بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3

دعمت شركة ريلمي تشكيلة منتجاتها بإطلاق جهاز ريلمي باد 3، إلى جانب هواتف ريلمي 16 برو، وريلمي 16 برو بلس، وسماعات ريلمي بادز إير 8.

ويتميز الجهاز اللوحي الجديد بشاشة كبيرة بدقة 2.8K، وبطارية ضخمة بسعة 12200 مللي أمبير، وشحن سريع بقوة 45 واط، ومعالج ديمينسيتي 7300 ماكس من ميديا ​​تيك، مما يجعله جهازًا لوحيًا يعمل بنظام أندرويد يجمع بين الإنتاجية والترفيه.

إليكم أهم مواصفاته الكاملة والميزات وتفاصيل الأسعار

مواصفات وميزات جهاز Realme Pad 3 5G

مواصفات وميزات جهاز Realme Pad 3 5G

يتميز جهاز Realme Pad 3 بشاشة LCD مقاس 11.61 بوصة بدقة 2.8K (2800 × 2000 بكسل) ونسبة عرض إلى ارتفاع 7:5. تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس يصل إلى 240 هرتز، وتصل درجة سطوعها إلى 550 شمعة/م² في وضع السطوع العالي.



ويعمل الجهاز اللوحي بمعالج MediaTek Dimensity 7300-Max ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

يدعم الجهاز توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي، كما يمكن توسيع سعة التخزين عبر بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت. ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 12200 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط والشحن العكسي بقدرة 6.5 واط.

تشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة مثبت على الجانب، وأربعة مكبرات صوت، وواي فاي 5 أو 5G حسب الطراز، وبلوتوث 5.4، ومنفذ USB من النوع C، ودعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في طراز 5G، ودعم القلم الضوئي.

يبلغ حجم الجهاز اللوحي 255.60 × 187.03 × 6.60 ملم ويزن حوالي 578 غرامًا، مما يجعله نحيفًا نسبيًا بالنظر إلى حجم بطاريته.

سعر وتوافر جهاز Realme Pad 3

يتوفر جهاز Realme Pad 3 بثلاثة إصدارات. سعر إصدار Wi-Fi بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت هو 26,999 روبية، وسعر إصدار 5G بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت هو 29,999 روبية، وسعر إصدار 5G بسعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت هو 31,999 روبية. يتوفر الجهاز بلونين: الرمادي والذهبي وسيبدأ بيع الجهاز اللوحي ابتداءً من 16 يناير.