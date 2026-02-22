وزير خارجية أوكرانيا يشيد بتنظيم مسيرات كبرى لدعم بلاده في التشيك

\أعرب وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبيها، عن شكره البالغ لشعب التشيك على إظهاره التضامن مع أوكرانيا عبر تنظيم مسيرات في كافة أنحاء البلاد بالتزامن مع اقتراب الذكرى الرابعة للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وشارك وزير الخارجية الأوكراني صورا للفعاليات المقامة في العاصمة التشيكية براغ عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، قائلا إنها أظهرت للعالم ما هو معنى التضامن، وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد.

وذكر الراديو أن التشيك أحيت الذكرى الرابعة للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا عبر تنظيم تجمعات ومسيرات ومعارض في عدة مدن، كما ألقى الرئيس بيتر بافل كلمة أمام مسيرة في أحد الميادين دعما للأنشطة الشعبية الرامية إلى إظهار الدعم لأوكرانيا.

ولا تزال الأعمال العسكرية المتبادلة مستمرة بين أوكرانيا وروسيا منذ أطلقت الأخيرة عملية عسكرية ضد كييف في 24 فبراير 2022، فيما تشهد الآونة الأخيرة محاولات لعقد محادثات تفضي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.