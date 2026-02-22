قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع
المجر: لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة لأوكرانيا حتى تستأنف نقل النفط عبر خط أنابيب دروجبا
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير خارجية أوكرانيا يشيد بتنظيم مسيرات كبرى لدعم بلاده في التشيك

\أعرب وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبيها، عن شكره البالغ لشعب التشيك على إظهاره التضامن مع أوكرانيا عبر تنظيم مسيرات في كافة أنحاء البلاد بالتزامن مع اقتراب الذكرى الرابعة للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وشارك وزير الخارجية الأوكراني صورا للفعاليات المقامة في العاصمة التشيكية براغ عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، قائلا إنها أظهرت للعالم ما هو معنى التضامن، وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد.

وذكر الراديو أن التشيك أحيت الذكرى الرابعة للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا عبر تنظيم تجمعات ومسيرات ومعارض في عدة مدن، كما ألقى الرئيس بيتر بافل كلمة أمام مسيرة في أحد الميادين دعما للأنشطة الشعبية الرامية إلى إظهار الدعم لأوكرانيا.

ولا تزال الأعمال العسكرية المتبادلة مستمرة بين أوكرانيا وروسيا منذ أطلقت الأخيرة عملية عسكرية ضد كييف في 24 فبراير 2022، فيما تشهد الآونة الأخيرة محاولات لعقد محادثات تفضي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

