غضب عربي وإسلامي كبير رفضا لشرعنة الاحتلال على الأراض العربية

أعربت 14 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة للتصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي تضمنت ما يُفهم منه قبول بسيطرة إسرائيل على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكدت الدول، أن مثل هذه التصريحات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للنزاع الفلسطيني–الإسرائيلي.

وشدد البيان على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا تخضع لأي سيادة إسرائيلية، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم لهذه الأراضي تُعد باطلة ولاغية ولا يعتد بها قانونًا.

وجددت الدول رفضها القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية، أو فصل قطاع غزة، أو توسيع الأنشطة الاستيطانية، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لفرص تحقيق السلام.

كما أكدت على ضرورة احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، ورفض أي تصريحات أو مواقف تمس هذه السيادة أو تمنح شرعية للاحتلال.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بوقف جميع السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سلام جادة وفعالة.

واختتم البيان بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة.

