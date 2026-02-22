قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تارا عماد تتألق بشخصية "كراميلا" في إفراج وتشعل الشاشة بكيمياء خاصة مع عمرو سعد

تارا عماد
تارا عماد
تقى الجيزاوي

لفتت النجمة تارا عماد الأنظار بقوة من خلال تجسيدها شخصية "كراميلا" ضمن أحداث مسلسل إفراج، حيث تقدم دور شابة تنتمي إلى مدينة طنطا، تعمل مغنية في أحد الفنادق الكبرى، وتحمل داخلها أحلامًا كبيرة وصراعات إنسانية مؤثرة.

وقد نال أداء تارا عماد إشادات واسعة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بقدرتها على تقديم مشاعر مركبة تجمع بين القوة والضعف، والطموح والانكسار، في شخصية تحمل أبعادًا نفسية واضحة.

كما برزت كيمياء تمثيلية خاصة جمعتها بالنجم عمرو سعد، ما أضفى على المشاهد المشتركة بينهما حالة من التوتر الدرامي والجاذبية، وساهم في تصاعد الأحداث بشكل مؤثر. التناغم بين الثنائي لم يكن فقط في المشاهد العاطفية، بل امتد إلى لحظات الصدام والانفعال، وهو ما عزز من مصداقية العلاقة الدرامية على الشاشة.

عرض ومواعيد

يُعرض مسلسل «إفراج» على:

علىMBC مصر الساعة 7 مساءً و10 مساءً بتوقيت مصر

وMBC 1 الساعة 11 مساءً

و MBC مصر دراما الساعة 12 ظهرًا

كما يُعرض عبر منصة شاهد

أبطال وصناع العمل

يشارك في البطولة إلى جانب عمرو سعد كل من:
تارا عماد، حاتم صلاح، عمر السعيد، عبد العزيز مخيون، سما إبراهيم، محسن منصور، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، دنيا ماهر، علاء مرسي، بسنت شوقي.

العمل من إنتاج صباح إخوان و إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف ورشة ملوك ويستند إلى أحداث واقعية قُدمت في قالب درامي مشوق ومكثف.

تارا عماد مسلسل إفراج عمرو سعد

