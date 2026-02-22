وداع مُؤثر وإجلال للقائد .. ممر شرفي يُخلّد عطاء مدير إدارة شرق بور سعيد التعليمية | شاهد

نظّم اليوم العاملون بإدارة شرق التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ممرًا شرفيًا للدكتور هشام الجعبري، مدير إدارة شرق التعليمية، وذلك أثناء خروجه من مقر الإدارة متوجهًا لتولي مهام منصبه الجديد مديرًا لإدارة بورفؤاد التعليمية.



ممرشرف لمدير إدارة شرق في بورسعيد بعد توليه مديرًا لإدارة بورفؤاد

وقد اصطف جميع العاملين بالإدارة تقديرًا وعرفانًا لما قدمه مدير الإدارة الراحل من جهد مخلص وعطاء متواصل طوال فترة قيادته، حيث ترك بصمات واضحة في تطوير العمل، وتعزيز روح التعاون، وترسيخ قيم الانضباط والالتزام.



وكانت لحظات الوداع مؤثرة، امتزجت فيها مشاعر الفخر بالإنجاز مع مشاعر الامتنان لقائد حمل الأمانة بإخلاص، وترك أثرًا طيبًا في نفوس الجميع.

خالص الأمنيات له بدوام التوفيق والسداد في منصبه الجديد، ومزيدًا من النجاحات والعطاء في خدمة العملية التعليمية.