محافظ بورسعيد: ضرورة تطوير مستوى الأداء الوظيفي والارتقاء بمنظومة العمل

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، كافة إدارات الديوان العام، وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير العمل داخل الإدارات المختلفة والوقوف على مستوى الأداء الوظيفي ومدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة.

وخلال الجولة تابع محافظ بورسعيد آليات العمل داخل الإدارات المختصة وحرص علي الاستماع إلى شرح مفصل من مديري الإدارات حول طبيعة المهام والمسؤوليات التي تقوم بها كل إدارة .

محافظ بورسعيد يتفقد جميع إدارات الديوان العام ويتابع سير العمل

وأكد المحافظ علي ضرورة تطوير مستوى الأداء الوظيفي للموظفين داخل الإدارات المختلفة مؤكدآ علي أهمية الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما حرص اللواء ابراهيم ابو ليمون على التواصل مع العاملين والاستماع إلى أرائهم حول منظومة العمل والتحديات التي قد تواجهم موجها بتذليل أي معوقات وتحفيز بيئة العمل بما يدعم تحقيق أفضل نتائج ممكنة.