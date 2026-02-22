فحص طبي جديد لزيزو في الأهلي.. متى يعود للمشاركة؟

يخضع أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي لفحص طبي جديد؛ لتحديد تطورات برنامج التأهيلي الذي يخضع له فى الوقت الحالي، ومدى استجابته للتأهيل وموعد خوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

ويواصل أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي، وابتعد بسببها عن المشاركة في مباريات فريقه بسبب تلك الإصابة.

موعد العودة للملاعب

ويحتاج زيزو إلى أسبوع قبل الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل تدريجي، ومن ثم المشاركة في المباريات الرسمية، على أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

ومن المتوقع أن يبدأ زيزو في المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية للأهلي بعد مباراة سموحة في الجولة الـ19 للدوري أو قبل مباراة زد في الجولة الـ20 من عمر المسابقة يوم 28 فبراير.