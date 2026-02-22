قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
رياضة

الإماراتي محمد يحيى يستعد لظهوره الأول مع رابطة المقاتلين المحترفين PFL MENA في السعودية

الإماراتي محمد يحيى
الإماراتي محمد يحيى
محمد سمير

يستعد المقاتل الإماراتي محمد يحيى لبدء فصل جديد في مسيرته الرياضية، عقب توقيعه رسمياً مع رابطة المقاتلين المحترفين PFL.

 وذلك من خلال مشاركته المرتقبة ضمن منافسات PFL MENA التي تستضيفها مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية في 8 مايو المقبل، في خطوة تعكس عودته إلى المنافسة بعد فترة من التعافي والاستعداد.

ويأتي انضمام يحيى في ظل النجاحات التي حققتها الرابطة في المنطقة، لا سيما من خلال سلسلة بطولات «الطريق إلى دبي»، التي أسهمت في توفير منصة احترافية للمقاتلين العرب، ودعم مسيرتهم نحو المنافسة على المستوى الدولي.

وأكد يحيى جاهزيته البدنية والتقنية لخوض منافسات وزن الريشة، عقب تعافيه الكامل من إصابة العين التي تعرض لها في نزاله الأخير، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة للعودة التدريجية واستعادة نسق المنافسة.

واستعرض يحيى، خلال مؤتمر صحفي، بداياته في دبي منذ سن الحادية عشرة داخل صالة تدريب صغيرة، قبل أن يواصل تطوير مستواه ويشارك في عدد من أبرز المنظمات العالمية للفنون القتالية المختلطة، مؤكداً أن رحلته كانت قائمة على الالتزام والعمل المستمر.

وقال يحيى: «التركيز الآن على الاستعداد الجيد وتقديم أفضل أداء ممكن. سعيد بالانضمام إلى رابطة المقاتلين المحترفين، التي توفر منصة مهمة للمقاتلين في المنطقة، وأتطلع لخوض هذه التجربة خطوة بخطوة».

وأضاف أن نظام البطولة القائم على الأدوار الإقصائية يمنح المقاتلين فرصة لإثبات قدراتهم، مؤكداً أن وزن الريشة هو الأنسب له في هذه المرحلة، وأنه يركز على تطوير جميع جوانب أدائه، من الضربات إلى المصارعة والجوجيتسو.

وأشار إلى أن القائمة النهائية للمنافسين لم تُعلن بعد، لكنه يواصل معسكره التدريبي بثقة وتركيز، معتبراً أن المشاركة في PFL MENA تمثل فرصة مهمة للعودة إلى المنافسة والمضي قدماً في مسيرته.

واختتم يحيى حديثه بالإشادة بالدور المتنامي لرابطة المقاتلين المحترفين في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، إلى جانب دعم دولة الإمارات للمواهب الرياضية، مؤكداً حرصه على تمثيل بلاده بأفضل صورة والمساهمة في دعم الجيل القادم من المقاتلين.

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

جانب من الحلقة

أبو الخير تستشهد بزواج النبي من السيدة عائشة وتدعو الأمهات لتوجيه الأطفال نحو الأخلاق

غزة

تصعيد إسرائيلي واسع واستهداف مكثف لمناطق متفرقة في قطاع غزة

جانب من الحلقة

برنامج "وللنساء نصيب" يسلط الضوء على قصة أبو بكر الصديق

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

