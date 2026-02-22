يستضيف برشلونة نظيره ليفانتي، اليوم، الأحد، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

برشلونة يدخل اللقاء بطموح كبير لتعزيز موقفه في المنافسة على لقب الدوري، بينما يسعى ليفانتي لتقديم أداء قوي يساهم في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، خلف المتصدر ريال مدريد بفارق نقطتين، فيما يسعى الفريق الكتالوني لاستغلال أي تعثر محتمل للمتصدر في مواجهة أوساسونا على ملعب إل سادار.

من جانبه، يقبع ليفانتي في المركز التاسع عشر برصيد 18 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية للخروج من منطقة الخطر.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة يوم الأحد 22 فبراير 2026، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وسيتم نقل المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على شاشة beIN SPORTS 2 HD.