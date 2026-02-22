قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاري كين يعلق على أنباء اهتمام برشلونة: سعيد في بايرن ولم أسمع شيئًا
عادل إمام حاضر بصورته واسمه فى مسلسلي صحاب الأرض وننسى اللي كان
بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل إفراج
الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع
المجر: لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة لأوكرانيا حتى تستأنف نقل النفط عبر خط أنابيب دروجبا
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تنس طاولة.. يوسف عبدالعزيز والبيلي يتأهلان لثمن نهائي الزوجي ببطولة سنغافورة سماش

يوسف عبدالعزيز والبيلي
يوسف عبدالعزيز والبيلي
محمد سمير

نجح يوسف عبدالعزيز ومحمد البيلي في التأهل لثمن نهائي زوجي الرجال ببطولة سنغافورة سماش تنس الطاولة المقامة خلال الفترة ما بين 19 وحتى 1 مارس المقبل.

وتمكن يوسف والبيلي من تحقيق الفوز على زوجي سنغافورة في مباراة دور الـ32 بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط ليتأهلا لدور الـ16.

ومن المنتظر أن يلتقي يوسف والبيلي بالزوجي الألماني المكون من “بينيدكت دودا” و “دانج شيو” المصنفان رقم 13 عالميًا.

وتشهد بطولة سنغافورة سماش مشاركة العديد من اللاعبين المصريين حيث يشارك في الرجال كل من عمر عصر ويوسف عبدالعزيز ومحمد البيلي فيما يشارك على صعيد السيدات كل من هنا جودة ودينا مشرف ومريم الهضيبي ويسرا حلمي.

يوسف عبدالعزيز محمد البيلي بطولة سنغافورة سماش لتنس الطاولة تنس الطاولة ثمن نهائي الزوجي

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

ايتن عامر

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

