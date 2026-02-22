تنس طاولة.. يوسف عبدالعزيز والبيلي يتأهلان لثمن نهائي الزوجي ببطولة سنغافورة سماش

نجح يوسف عبدالعزيز ومحمد البيلي في التأهل لثمن نهائي زوجي الرجال ببطولة سنغافورة سماش تنس الطاولة المقامة خلال الفترة ما بين 19 وحتى 1 مارس المقبل.

وتمكن يوسف والبيلي من تحقيق الفوز على زوجي سنغافورة في مباراة دور الـ32 بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط ليتأهلا لدور الـ16.

ومن المنتظر أن يلتقي يوسف والبيلي بالزوجي الألماني المكون من “بينيدكت دودا” و “دانج شيو” المصنفان رقم 13 عالميًا.

وتشهد بطولة سنغافورة سماش مشاركة العديد من اللاعبين المصريين حيث يشارك في الرجال كل من عمر عصر ويوسف عبدالعزيز ومحمد البيلي فيما يشارك على صعيد السيدات كل من هنا جودة ودينا مشرف ومريم الهضيبي ويسرا حلمي.