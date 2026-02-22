قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد صلاح يستعد لتحقيق رقم قياسي جديد مع ليفربول أمام نوتنجهام

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

يستعد محمد صلاح نجم فريق ليفربول من تحقيق رقم قياسي جديد خلال مواجهة نوتنجهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى محمد صلاح لصناعة هدف وحيد على الأقل لزملاءه خلال مباراة اليوم ليحصد رقم قياسي خاص بصناعة الأهداف في تاريخ الريدز.

ويفصل محمد صلاح تمريرة حاسمة وحيده فقط ليصل لـ 93 تمريرة ويصبع على صدارة جدول ترتيب صناع الأهداف في تاريخ برشلونة متفوقا على ستيفن جيرارد أسطورة الريدز.

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة مهمة أمام منافسه نوتنجهام فورست مساء اليوم الأحد على ملعب سيتي جراوند ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي المباراة في توقيت حاسم من عمر المسابقة، مع اشتداد المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، إلى جانب صراع الهروب من مراكز الهبوط.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست

وتقام مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية. ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في المنطقة العربية.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من المربع الذهبي وتعزيز حظوظه في المنافسة على مقعد أوروبي.

في المقابل، يتواجد نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الابتعاد عن مناطق الخطر.

ويتربع آرسنال على صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، قبل مواجهته المرتقبة أمام توتنهام هوتسبير في ديربي لندن مساء اليوم.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي فريق ليفربول

