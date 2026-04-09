كلكم مدانون.. رد فعل صادم من سيد عبد الحفيظ تجاه لاعبي الأهلي

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن رد فعل سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تجاه لاعبي الفريق بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وكتب جلال عبر حسابه على فيسبوك: "سيد عبد الحفيظ للاعبي الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا: كلكم مدانون.. لا أستثني منكم أحدًا".

وتعادل فريق الأهلي إيجابيًا 1-1 مع سيراميكا في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز 2025 - 2026.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق سموحة السكندري يوم السبت المقبل 11 أبريل ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج.