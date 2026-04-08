مش عارفين نلاقيها منين .. تعليق سيد عبدالحفيظ على مباراة الأهلي وسيراميكا

تحدّث سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن مباراة الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا، والأحداث الأخيرة فيما يتعلق بحكم اللقاء.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات مع إبراهيم فايق: “أقسم بالله كنت متأكد إن محمود وفا لن يحتسب الكرة ركلة جزاء للأهلي بعد ما راح لـ الفار ورجع يطرد ناس من جهاز سيراميكا.. وايه المنطق ان يتم تعيين نفس الحكم في مباراة الفريقين دور أول وثاني”.

وتابع: “لازم يحصل تحقيق في اتحاد الكرة ازاي حكم يزق ويعتدي على لاعبين داخل الملعب. محتاجين نعرف الحوار اللي دار بين وفا وحكم الفيديو لحظة مراجعة ركلة الجزاء، والحكم متخيل ان طالما معاه الكروت هو بيحمي نفسه”.

واستطرد: “من بكرة لازم يكون في وقفة كبيرة مع اللي حصل، كل الأجواء واضح انها رايحة في اتجاه تاني، لو في فاول ما اتحسبش لفرقة بيتعمل على الحكم حفلة”.

وعلّق سيد عبد الحفيظ: “أول مرة في حياتي يحسب كورنر وبعدين يلغيه، ازاي حكم الفيديو يتدخل في احتساب ركنيه هذا الامر لا ينفي اننا في حالة فنية صعبة، لكن سنطالب بحقوقنا كاملة في ظل التجاوزات اللي حصلت ضد اللاعبين، ومحتاجين نعرف ازاي يصـدر من حكم ضد حسين الشحات ومحمد الشناوي”.

واختتم: “أنا عايز أسمع حوار “الفار” مع محمود وفا ونشوف ايه اللي اتقال، محمود وفا كان يبحث عن أي زاوية لعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي.. طلبنا حكام أجانب لمواجهتي بيراميدز والزمالك، بس مش عارفين نلاقيها منين ولا منين يعني مش هينفع نجيب 34 حكمًا في كل المباريات”.