قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. امسح ذنوبك في دقائق معدودة
تناقض مُفاجئ .. مكتب نتنياهو ينفي شمول لبنان في وقف إطلاق النار مع إيران
الموت لأمريكا وإسرائيل والمُساومين.. مظاهرات في طهران بعد وقف إطلاق النار | شاهد
اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب
الزمالك يطلق «تطبيق الجماهير» خلال ساعات .. ومزايا حصرية تنتظر المُشجعين
هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل
وسيط بين الأطراف.. خبير: باكستان تُعد دولة مقبولة لدى عدة أطراف نظرًا لعلاقاتها الجيدة والمُتشعبة
آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار كامل ومطلق للولايات المتحدة
«توروب» وأوضة اللبس.. ناقد رياضي يوضح سبب تراجع مستوى الأهلي
مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم
البيت الأبيض: وقف إطلاق النار مع إيران انتصار أمريكي تاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف تتفنن في التماس العذر للآخرين وتحقق النضج الإنساني؟.. خالد الجندي يوضح

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن فن التماس العذر يعد من أهم القيم الأخلاقية التي ينبغي للإنسان التحلي بها في تعامله مع الآخرين.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن أبرز جوانب هذا الفن تتمثل في ستة نقاط رئيسية تبدأ بحسن الظن، أي حمل تصرفات الآخرين على أفضل الوجوه الممكنة، وعدم افتراض الشر في كل تصرف أو قول. 

الشيخ خالد الجندي: يجبعلى الإنسان تجنب الحكم على القلوب والنوايا

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن من فنون التماس العذر أيضاً أن يكون لدى الإنسان كثرة الأعذار، فلا يقلل منها، بل يعتقد أن لكل شخص سبباً أو ظرفاً ربما لا يعلمه أحد.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أهمية تجنب الحكم على القلوب والنوايا، مؤكداً أن القدرة على الاطلاع على صدور الناس غير متاحة لأي إنسان، لذلك فإن الإنصاف يقتضي الحكم على الظاهر فقط.. 

كما شدد الشيخ خالد الجندي على ضرورة الاعتذار عن الآخرين، سواء كانوا علماء أو أقارب أو أصدقاء، خاصة في حالات الاجتهاد الفقهي أو القرارات التي قد تصدر تحت ظروف قاهرة، مستشهداً بواقعة علماء عصر الإمام أحمد بن حنبل الذين لم يستطيعوا مواجهة الفتن.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن قبول عذر المعتذر مهما كان سبب اعتذاره، حتى لو تضمن مبالغة، يعظم قيمة الحلم والمغفرة، ويعتبر من أرفع مظاهر التمسك بالقيم الفاضلة. 

وأكد الشيخ خالد الجندي أن المرحلة المتقدمة في فن التماس العذر تتمثل في توليف أعذار لمن لا يجد له الإنسان عذراً واضحاً، مع افتراض ضغوط نفسية أو ظروف عائلية قد تكون وراء تصرفاته، مشيراً إلى أن هذا الجهد يحافظ على سلامة القلب واستمرار العلاقات الطيبة مع المجتمع ويعكس نضجاً إنسانياً حقيقياً.

وقال الشيخ خالد الجندي، إن التمسك بقيم التسامح والاعتذار وإحياء أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع، يعين الإنسان على نيل محبة الله، ويعتبر شرطاً أساسياً للتميز بالخلق الصادق، مؤكداً أن من لم يتحل بهذا الفن لن يكون مؤمناً صادقاً، وسيعيش في بيئة من الصراعات والاتهامات المتبادلة.

الشيخ خالد الجندي الأعلى للشؤون الإسلامية القيم الأخلاقية التماس العذر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

سعر الدولار في مصر الآن

آخر تحديثات .. سعر الدولار في مصر الآن

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الارصاد

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا.. أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

محمد الشناوي

طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب

ترشيحاتنا

آيفون

آيفون قابل للطي.. حلم يتأخر

وكالة ناسا

بعثة أرتيميس 2 بناسا تكشف عن صورة استثنائية للقمر

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أطلس الأوكرانية تتحدى الصخور.. وفورد متهمة بتضليل الجمهور

بالصور

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم .. بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل سلطة الرنجة.. طعم مميز وسهل التحضير

طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير

بعد وفاة الأمير فيليب به.. نصائح لكشف عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟

هل يمكن عكس مرض السكري من النوع الثاني؟.. تغييرات بسيطة في نمط الحياة قد تُحدث الفرق

هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟
هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟
هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟

فيديو

كلمة السر شابوه

كلمة السر شابوه.. فنان يكشف سر العبارة الشهيرة وسبب غيابه ويفتح كواليس عمله الجديد

مصطفى شعبان

بعد 15 عاما.. حقيقة عودة مصطفى شعبان لـ الزوجة الرابعة 2 في رمضان 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد