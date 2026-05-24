«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

طرح الفنان أبو أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ده وقتنا» عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، احتفالًا بموسم تخرج الطلاب، في عمل يحمل طابعًا احتفاليًا يعبر عن الفرحة وبداية مرحلة جديدة في الحياة.



أغنية دا وقتنا

جاءت الأغنية بكلمات مشتركة بين أبو والشاعر رمضان محمد، فيما وضع الألحان شادي حسن، وتولى التوزيع الموسيقي فيصل فؤاد.

وتحمل «ده وقتنا» طابعًا احتفاليًا يعبّر عن لحظات النجاح والتخرج، متزامنة مع موسم حفلات التخرج خلال الفترة الحالية.



ويقول مطلع الأغنية: «أنا بتخرج

لا بتهرج

إزاي الوقت ده عدى وفات…»

وتتنوع كلماتها بين مشاعر الفرح واسترجاع ذكريات سنوات الدراسة، مع رسائل دعم للخريجين في بداية مرحلة جديدة من حياتهم.

أغاني أبو

كان المطرب أبو، قد طرح فيديو كليب جديد عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" بعنوان "يجي الليل"، وهو من إخراج سلمى الكاشف، وتم طرحه بالأبيض والأسود، فيما تعد الفنانة شيرين رضا، أحد أبرز المفاجآت خلاله، إذ شاركت بالظهور في عدة مشاهد.

أغنية"يجي الليل" من كلمات وألحان المطرب أبو، وتوزيع فيصل فؤاد، وتتضمن مقطعا من أغنية "يا حبيبي طال غيابك" لفريد الأطرش، التي غناها عام 1949، ضمن أحداث فيلم "عفريتة هانم"، حيث يكرر أبو تجربة دمج أغنية جديدة بكلمات أخرى من أغنية شهيرة لفنان كبير كما فعل سابقا في أغنيته "أهواك" التي دمجها بمقطع من أغنية تحمل نفس الاسم للفنان عبد الحليم حافظ.