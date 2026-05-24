الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
تقى الجيزاوي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تستعد الساحة الغنائية العربية لموسم حافل من الحفلات الفنية الكبرى، حيث يلتقي عدد من أبرز نجوم الغناء بجمهورهم في حفلات غنائية مميزة فى مصر وعدد من دول عربية، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير وتفاعل واسع، في موسم يعد من أقوى المواسم الفنية خلال العام.

تامر حسني

يحيي الفنان تامر حسني حفل عيد الأضحى يوم 29 مايو الجاري، ثالث أيام العيد، على مسرح الأرينا بمنطقة التجمع الخامس، وسط ترقب كبير من جمهوره، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه التي قدمها على مدار مشواره الفني.

أحمد سعد وروبي 

ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي بمشاركة الفنانة روبي يوم 28 مايو، ثاني أيام عيد الأضحى، على مسرح جراج المحافظة بمدينة الغردقة. 

أنغام في السعودية

وتحيي الفنانة أنغام حفلًا غنائيًا يوم 30 مايو، رابع أيام العيد، على مسرح محمد عبده أرينا في المملكة العربية السعودية، بقيادة المايسترو هاني فرحات، في واحدة من أبرز حفلات الموسم.

كاظم الساهر 

كما يحيي الفنان كاظم الساهر حفلًا غنائيًا في أبوظبي يوم 28 مايو، ضمن فعاليات عيد الأضحى، ومن المقرر ان يقدم مجموعة من أشهر أعماله التي تحظى بجماهيرية واسعة في الوطن العربي.

جورج وسوف وزياد برجي في أبوظبي

وفي الإمارات أيضًا، يحيي الفنان جورج وسوف والفنان زياد برجي حفلًا غنائيًا يوم 30 مايو في أبوظبي، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

ماجد المهندس وآدم 

وتشهد دبي عددًا من الحفلات الغنائية خلال العيد، أبرزها حفل الفنان ماجد المهندس يوم 29 مايو في كوكاكولا أرينا، بينما يحيي الفنان آدم حفلًا غنائيًا يوم 28 مايو في دبي أوبرا، ضمن فعاليات الموسم.

وائل كفوري في البحرين

ويحيي الفنان وائل كفوري حفلًا غنائيًا يوم 30 مايو على مسرح الدانة بمركز البحرين العالمي للمعارض، ضمن حفلات عيد الأضحى، حيث يقدم باقة من أشهر أغانيه المميزة.

نانسي عجرم في البحرين

كما تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي يوم 5 يونيو المقبل في مركز البحرين العالمي للمعارض، ضمن فعاليات موسم العيد، وسط ترقب كبير من جمهورها في الخليج.

