كريم فهمي: قابلت ممثلين كانوا عاوزين يدوسوني

أكد الفنان كريم فهمي ، أنه واجه خلال مشواره الفني العديد من الأشخاص الذين حاولوا التقليل منه أو عرقلته من أجل تحقيق النجاح على حسابه، مشددًا على أن ما يبقى في النهاية هو العمل الحقيقي فقط، وليس السعي وراء الترند أو الضجة المؤقتة.

وقال كريم فهمي، خلال لقائه في برنامج «Mirror» مع خالد فرج، إنه قابل أشخاصًا كثيرين، من داخل الوسط الفني وخارجه، حاولوا إيذاءه معنويًا أو استغلاله، موضحًا: «قابلت ناس كتير، ممثلين وغير ممثلين، كانوا عاوزين يدوسوا عليّ عشان هما ينجحوا، بس صدقني مش بيتبقى غير شغلك، كل اللي أنت بتتكلم فيه ده بيموت».

وأضاف أن اهتمامه الأكبر ينصب دائمًا على احترام الجمهور لأعماله، وليس تحقيق الانتشار السريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «أنا مش بعمل حاجة غير الشغل، لا بهتم بالتريند، ومليش دعوة باللي حواليا، كل اللي يهمني إن الناس تحترمني وتحترم شغلي».

وأشار إلى أن بعض الأشخاص قد يحققون انتشارًا واسعًا عبر محتوى وصفه بـ«التافه»، لكنه لا يرى في ذلك قيمة حقيقية، مضيفًا: «ممكن تبقى تريند على تيك توك بحاجات تافهة جدًا وإسفاف، وأنا بتكلم بشكل عام».

كما اعترف كريم فهمي بأنه شخص صريح بطبعه، وهو ما تسبب له أحيانًا في الدخول في مواجهات مباشرة مع بعض الأشخاص، موضحًا: «رد فعلي وقتها كان ناشف جدًا، لأني بني آدم صريح، ودي مشكلة، وكانت بتحصلي كتير إن ناس تستفزني، لكن كنت بركنهم على جنب وأركز في شغلي، لأن عمرهم قصير».

وأكد أنه يفضّل مواجهة أي أزمة أو خلاف داخل إطار العمل بشكل مباشر، لكنه لا يهتم بالأشخاص الذين يحاولون استفزازه من خارج الوسط، قائلًا: «جوه الشغلانة هواجه أي ممثل لو عمل حاجة ضايقتني، لكن لو حد من بره مش هبصله ولا ههتم.