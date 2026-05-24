الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانونين رقمي 159 و162 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات متخصصة للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس.

الترخيص بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «تييرا بتروليوم إل تي دي»

وتضمن القانون رقم 159 لسنة 2025 الترخيص بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «تييرا بتروليوم إل تي دي» للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية.

كما شمل القانون رقم 162 لسنة 2025 الترخيص بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس.