برلماني: تحركات الرئيس السيسي تؤكد ثبات الدور المصري في دعم الأمن والاستقرار ورفض التصعيد

أشاد النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، بالتحركات السياسية والدبلوماسية المكثفة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، واحتواء التوترات الإقليمية، والدفع نحو مسارات التهدئة والحلول السياسية.

وأكد النائب حسن عمر حسنين أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتصال الهاتفي المشترك مع الرئيس الأمريكي وعدد من قادة المنطقة، تعكس المكانة المحورية التي تحظى بها مصر إقليميًا ودوليًا، ودورها التاريخي في التعامل مع الأزمات بحكمة ومسؤولية، بعيدًا عن منطق التصعيد أو توسيع دائرة الصراع.

وقال عضو مجلس النواب إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتحرك دائمًا من منطلق ثابت يقوم على حماية الأمن القومي المصري والعربي، والحفاظ على استقرار المنطقة، ودعم كل الجهود الرامية إلى وقف التوترات ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهات أوسع قد يدفع ثمنها الشعوب.

وأضاف النائب حسن عمر حسنين أن مصر أثبتت على مدار السنوات الماضية أنها صوت العقل في المنطقة، وأنها لا تتعامل مع الأزمات بمنطق رد الفعل، وإنما برؤية استراتيجية متكاملة تضع مصلحة الشعوب وأمن الدول واستقرارها في مقدمة الأولويات.

وأشار النائب حسن عمر حسنين، إلى أن مشاركة مصر في مثل هذه الاتصالات الدولية رفيعة المستوى تؤكد أن القاهرة ما زالت رقمًا صعبًا في معادلات الإقليم، وأن أي مسار جاد للتهدئة أو التسوية السياسية لا يمكن أن يتجاوز الدور المصري أو يتجاهل خبرته الطويلة في إدارة الملفات المعقدة.

وشدد على أن القيادة السياسية المصرية تواصل أداء دورها الوطني والقومي بكل اتزان، من خلال دعم الحوار، ورفض التصعيد، والدعوة إلى الحلول السياسية العادلة التي تحفظ الأمن والاستقرار، وتمنع المنطقة من الدخول في دوامات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته مؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية في كل تحركاتها الرامية إلى حماية الأمن القومي المصري، ودعم الاستقرار الإقليمي، وترسيخ مكانة مصر كدولة محورية صاحبة قرار مستقل ورؤية واضحة ومسؤولة.