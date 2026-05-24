قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أسعار الطماطم انخفضت لـ 7 جنيهات للكيلو؟.. متحدث الزراعة يجيب
استنفار أمني بمحيط البيت الأبيض .. تكرار محاولات الاغتيال يعيد شبح استهداف ترامب
البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بـ عيد الأضحى المبارك
أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من رحيل حسام عبد المجيد
ظاهرة لافتة في الطور .. انحسار المياه يكشف الشعاب المرجانية وكائنات بحرية بشاطئ الجبيل
«واحد من الناس» يقدم حلقة خاصة من مسجد السيدة نفيسة... غدا
قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بعيد الأضحى
قداسة البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى
فان دايك يودع محمد صلاح وروبرتسون: تركا إرثًا لا يُنسى
مدبولي يبحث خطة تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين
الطماطم بـ 7 جنيهات.. الزراعة تكشف الحقيقة بعد أن وصلت لـ 70 جنيهًا
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى العائدين إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب بحماة الوطن: رسائل الرئيس السيسي تؤكد ثوابت السياسة المصرية لدعم الاستقرار الإقليمي

النائب محمد نوح
النائب محمد نوح
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن رسائل الرئيس السيسي التي وجهها خلال مشاركته في الاتصال التليفوني المشترك الذي جمع قادة عدد من الدول العربية والإقليمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعكس بوضوح ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية لتجنب اتساع دائرة التوتر والصراعات بالمنطقة.

القيادة السياسية تمتلك رؤية حكيمة في إدارة الملفات الإقليمية والدولية تقوم على الحفاظ على مصالح الشعوب

وأوضح نوح في تصريحات صحفية له، أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية اغتنام الفرصة الراهنة للتوصل عبر المفاوضات إلى اتفاق شامل، يعكس حرص الدولة المصرية على دعم كل المسارات الدبلوماسية والسياسية التي من شأنها تهدئة الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة وتوترات قد تؤثر على أمن واستقرار شعوبها.

وأشار النائب محمد نوح، إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتحرك بشكل متوازن ومسؤول للحفاظ على الأمن القومي العربي والإقليمي، من خلال التواصل المستمر مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، والعمل على تقريب وجهات النظر ودعم فرص التسوية السياسية، مؤكدًا أن إعلان مصر استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتيسير المفاوضات بالتنسيق مع الدول الشقيقة، يعكس الدور المحوري الذي تقوم به القاهرة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الجهود المصرية المتواصلة لتعزيز السلم والاستقرار الإقليميين، والدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تؤكد رؤية مصر الثابتة بضرورة تجنب التصعيد العسكري واحتواء الأزمات عبر الحوار، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوترات والصراعات.

وشدد النائب محمد نوح، على أن القيادة السياسية المصرية تمتلك رؤية حكيمة في إدارة الملفات الإقليمية والدولية، تقوم على الحفاظ على مصالح الشعوب، واحترام سيادة الدول، ودعم الأمن والاستقرار، وهو ما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية ودورها الفاعل في معالجة الأزمات المختلفة.

الملفات الإقليمية الولايات المتحدة الأمريكية التصعيد العسكري محمد نوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

سعر الدولار

قبل العمل بسعر الفائدة اليوم.. تفاصيل أقل سعر دولار في الجهاز المصرفي

عروس تزور جدتها بالمستشفى لعدم قدرتها علي حضور حفل زفافها..شاهد

بفستان الزفاف .. عروس ترسم البسمة على وجه جدتها بالمستشفى في مشهد أبكى الملايين | شاهد

ترشيحاتنا

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الدفاع بعيد الأضحى

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ مفتي الجمهورية بعيد الأضحى

بالصور

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

منة فضالي تثير الجدل بفستانها في فرح نجل إدوارد .. شاهد

منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد

صحة الشرقية تنفذ 120 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الشرقية.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل استعداداً لعيد الأضحي

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد