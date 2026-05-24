نائب رئيس حزب الاتحاد: مشاركة الرئيس السيسي في الاتصال الدولي تؤكد ثقل مصر الإقليمي

أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتصال الهاتفي المشترك مع الرئيس الأمريكي وعدد من قادة المنطقة تعكس المكانة السياسية والدبلوماسية الرفيعة التي وصلت إليها الدولة المصرية، والدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في إدارة التوازنات الإقليمية والحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وقال سيف إن الرئيس السيسي نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ صورة مصر باعتبارها الدولة الأكثر قدرة على التعامل بحكمة مع الأزمات المعقدة، وهو ما جعلها شريكًا رئيسيًا في أي تحرك دولي يستهدف احتواء التوترات ومنع اتساع دوائر الصراع في المنطقة.

استراتيجية متوازنة تحاصر التصعيد وتفتح مسارات الحل السياسي

وأضاف نائب رئيس حزب الاتحاد أن التنسيق المباشر بين القوى الدولية والإقليمية مع الرئيس السيسي في هذا التوقيت الدقيق يعكس ثقة العالم في الرؤية المصرية، القائمة على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ورفض الانجرار إلى سياسات التصعيد التي تهدد استقرار الشعوب ومقدرات الدول.

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية واعية تستند إلى الحفاظ على الأمن القومي العربي، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، والعمل على منع تفكك المنطقة أو دفعها نحو مزيد من الفوضى والاضطرابات.

وأشاد محمد سيف بدعوة الرئيس السيسي إلى استثمار الفرصة الراهنة لإحياء المسار الدبلوماسي، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس مسؤولية تاريخية وإدراكًا عميقًا بخطورة المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة التي تتطلب صوتًا عاقلًا قادرًا على صناعة التوازن.

وأكد أن إعلان مصر استعدادها لتيسير جهود التفاوض ودعم الحلول السلمية يبرهن على أن القاهرة لا تتحرك فقط دفاعًا عن مصالحها الوطنية، وإنما انطلاقًا من دورها التاريخي في حماية استقرار المنطقة وصون الأمن الإقليمي.

وأكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود تحركًا سياسيًا ودبلوماسيًا بالغ الحكمة لإعادة توجيه بوصلة المنطقة نحو الاستقرار والسلام، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا القوة الرشيدة التي ترتكز عليها جهود التهدئة وصناعة التوافقات الإقليمية.