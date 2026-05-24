القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

بعث الفريق أشرف سالم، زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبـة حلول عيد الأضحى المبارك 1447هــ.

وجاء فيها: “الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة على سيادتكم وعلى مصر وشعبها العظيم متمنياً لكم التوفيق فى مهامكم ومسئولياتكم الوطنية التى تحملون أماناتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى.

ومع حلول هذه المناسبة الإيمانية المباركة، التى تتجلى فيها أعظم صور التضحية والفداء، فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون استعدادهم الكامل لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسئوليات المقدسة التى يحملون أماناتها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والدفاع عن قدسية أراضيه، متمسكين بالمبادئ والقيم الأصيلة التى تحفظ أمتنا المصرية قوية رائدة تحت قيادتكم الوطنية الحكيمة، داعين الله أن يحفظكم للوطن ويسدد على طريق الحق خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.