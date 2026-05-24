قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلوح بضرب هرمز بصورة "وداعًا".. رسالة نارية رغم أجواء التفاوض
صحيفة سبورت: برشلونة يراهن على حمزة عبد الكريم
إستعدادا لـ المونديال.. رسالة حسام حسن لنجوم منتخب مصر قبل ودية روسيا
كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق
كيف صمدت شراكة القاهرة وعمان في مواجهة التقلبات؟.. السفير العضايلة يكشف
موسم كارثي.. خالد طلعت يكشف أرقام الأهلي هذا الموسم
لنظر رد المحكمة.. تأجيل جلسة محاكمة قضية عروس بورسعيد
بعد ريبيرو.. مساعدو الإسباني يجهزون 3 قضايا ضد الأهلي بداعي الحق الأدبي
زوجة قاتل نجل عمته في المنوفية: جوزي مظلوم طلعوه أنا لسة عروسة
الزمالك وبيراميدز يتقدمان القائمة.. المتأهلون لدوري أبطال أفريقيا 2027
بتقنيات ثورية.. تسريبات تكشف تصميم هاتف أيفون 20
دعاء يوم عرفة لنفسي.. ردد هذه الأدعية الجامعة لكل خير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم

بعث الفريق أشرف سالم، زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبـة حلول عيد الأضحى المبارك 1447هــ.

وجاء فيها: “الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة على سيادتكم وعلى مصر وشعبها العظيم متمنياً لكم التوفيق فى مهامكم ومسئولياتكم الوطنية التى تحملون أماناتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى.

ومع حلول هذه المناسبة الإيمانية المباركة، التى تتجلى فيها أعظم صور التضحية والفداء، فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون استعدادهم الكامل لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسئوليات المقدسة التى يحملون أماناتها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والدفاع عن قدسية أراضيه، متمسكين بالمبادئ والقيم الأصيلة التى تحفظ أمتنا المصرية قوية رائدة تحت قيادتكم الوطنية الحكيمة، داعين الله أن يحفظكم للوطن ويسدد على طريق الحق خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

القوات المسلحة عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك وزير الدفاع رئيس الأركان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ترشيحاتنا

ازالة تعديات

محافظة الجيزة تزيل 43 حالة تعدى ومخالفات بناء جديدة ضمن الموجة 29 لإزالة التعديات

جانب من الجولة

محافظ سوهاج يتابع ميدانياً الخدمات الطبية بمستشفى دار السلام المركزي

محافظ الغربية

الكشف على 700 مواطن .. محافظ الغربية يتفقد أكبر قافلة طبية مجانية بمدينة سمنود| صور

بالصور

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد