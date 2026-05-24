عبدالصادق: كلمات الرئيس السيسي عن جامعة القاهرة وسام فخر واعتزاز لكل منتسبيها

أعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، عن خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلماته المضيئة في حق جامعة القاهرة، والتي جاءت خلال احتفالية الدولة المصرية بيوم إفريقيا، مؤكدًا أن كلمات فخامة الرئيس تمثل وسام فخر واعتزاز لكل منتسبي جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والخريجين.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة، اعتزاز الجامعة الكبير بإشادة فخامة الرئيس بجامعة القاهرة، وتأكيد سيادته أنها «صرح أكاديمي عريق لا يقتصر إشعاعه على مصر فحسب، بل يمتد ليشمل إفريقيا والشرق الأوسط»، وأنها اضطلعت منذ تأسيسها عام 1908 بدور رائد في «نشر المعرفة، وتشكيل الوعي، وبناء الإنسان العربي والإفريقي»، وأسهم خريجوها عبر أجيال متعاقبة في مسارات التحرر الوطني وجهود التنمية الشاملة داخل دولهم.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن هذه الشهادة الوطنية الرفيعة من فخامة الرئيس تعكس المكانة التاريخية والعلمية لجامعة القاهرة، ودورها الممتد في خدمة الوطن والقارة الإفريقية، كما تمثل دافعًا قويًا لمواصلة رسالتها في إعداد أجيال تمتلك العلم والوعي والقدرة على الإبداع وصناعة المستقبل.

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة القاهرة ستظل، انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية والعلمية، ماضية في أداء رسالتها التعليمية والبحثية والتنويرية، ومستكملة دورها في بناء الإنسان، وإنتاج المعرفة، ودعم جهود التنمية، وتعزيز دور مصر العلمي والثقافي داخل محيطها العربي والإفريقي والدولي.