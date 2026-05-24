رئيس التحرير
طه جبريل
ننشر ضوابط تلقي طلبات التقدم للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بالمدارس العام المقبل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط  تلقي طلبات التقدم للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام ، ومدارس التعليم الفني بمختلف أنواعه على نظام الدمج الشامل للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يطبق في العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ نظام الدمج للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس الفرصة الثانية والمدارس الرسمية لغات والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الاطفال"
 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم قبول المتقدمين لنظام الدمج لكافة الإعاقات البسيطة المدرجة بالقرار الوزاري ٢٥٢ لسنة ٢٠١٧ دون التقيد بأي مرحلة دراسية .
 

وأضافت : يتم التقدم للالتحاق بنظام الدمج الشامل بجميع أنواع المدارس وبجميع المراحل التعليمية بداية من ٦/١ وحتى ١١/٣٠ من نفس العام الدراسي ولا يحق لأحد التقدم بعد هذا الميعاد وعلى المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك بالمديريات والإدارات والمدارس في مكان بارز ومن خلال المواقع الالكترونية أو الصفحات التابعة وذلك لإعلام أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بنظام الدمج ا ولا يلتفت لأى طلبات ترد بعد هذا الميعاد، إلا بعد موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني


وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ⁠الالتزام بالكتاب الدوري رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٧ بشأن تخصيص نسبة ٥% من الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيتها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)  ، و الالتزام بالقرار الوزاري رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٣ بشأن مواصفات الورقة الامتحانية للطلاب المدمجين
 

وقالت وزارة التربية والتعليم : يتم إجراء امتحانات موضوعية للطلاب ذوى الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام مع الاحتفاظ بنفس المستويات المعرفية الخاصة بهم وفقاً لخصائصهم وقدراتهم طبقاً للنسب التالية :

 -الإعاقة الذهنية البسيطة وبطء التعلم والشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون : 100 أسئلة موضوعية

-ضعاف البصر : 85% أسئلة موضوعية + 15 % أسئلة مقالية

-ضعاف السمع : 85% أسئلة موضوعية + 15 % أسئلة مقالية

-الكفيف : 85% أسئلة موضوعية + 15 % أسئلة مقالية

-الإعاقات الحركية : 85% أسئلة موضوعية + 15 % أسئلة مقالية
 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة الموضوعية : تتضمن أسئلة ( اكمل - صح أم خطأ - التوصيل - اختيار من متعدد...... الخ )  ، أما الأسئلة المقالية : تكون إجاباتها من نوعية الإجابات القصيرة

