رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: نُثمن جهودكم في تعزيز مسار التنمية

بعث المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، في برقيته، أنه يتقدم بالتهنئة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس، مشيدًا بما يحمله عيد الأضحى من قيم عظيمة ترتبط بالتضحية والفداء والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي السمحة.

وأشار إلى تقدير أعضاء مجلس الشيوخ للجهود التي يبذلها الرئيس السيسي في مختلف الملفات الوطنية، والعمل المتواصل من أجل دعم الدولة المصرية، والحفاظ على حقوق المواطنين، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وثمّن المستشار عصام فريد ما تحقق على صعيد التنمية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن نتائج هذا المسار أصبحت واضحة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعكس استمرار العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ برقيته بالدعاء للرئيس السيسي بدوام الصحة والتوفيق، وأن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والرخاء.