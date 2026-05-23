عضو بالشيوخ: تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية

قال النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح الشهابي، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد التقي المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنيديتا ميراندا الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة فاوندإيفر Foundever العالمية المتخصصة في خدمات تجربة العملاء والحلول الرقمية وعدد من قيادات الشركة.

وذلك بحضور مينا وهبة المدير التنفيذى لشركة فاوندإيفر فى مصر، حيث تم خلال اللقاء بحث خطط الشركة التوسعية في السوق المصري، وتعزيز التعاون المشترك لدعم نمو صناعة خدمات التعهيد.

حضر الاجتماع المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ايتيدا)، المهندس محمود صفراطه نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنمية الأسواق، و فيتور سيلفا نائب رئيس العمليات بشركة فاوندإيفر العالمية ، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و"إيتيدا".

وخلال اللقاء، أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجالات خدمات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية قوية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف المهندس رأفت هندي، أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لنمو الشركات العالمية العاملة في مصر، من خلال التوسع في برامج بناء القدرات الرقمية، وتوفير الكفاءات المؤهلة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، فضلاً عن تقديم التيسيرات اللازمة لدعم الخطط الاستثمارية والتوسعية للشركات العالمية بما يمكنها من التوسع في أعمالها وزيادة صادراتها من الخدمات الرقمية انطلاقاً من مصر إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأشار المهندس رأفت هندي، إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لخدمات التعهيد وتقديم الخدمات العابرة للحدود، لافتاً إلى أن التوسع المستمر للشركات العالمية في السوق المصري يعكس الثقة المتزايدة في الكفاءات المصرية وقدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة.

وأشاد بخطط شركة فاوندإيفر للتوسع في المحافظات، خاصة في صعيد مصر، مؤكداً أن الوزارة تدعم التوسع الجغرافي للشركات خارج القاهرة الكبرى، بما يسهم في خلق فرص عمل متميزة للشباب في مختلف المحافظات وتحقيق التنمية الرقمية المتوازنة.

وتناول الاجتماع استعراض خطط الشركة للتوسع في مصر، في ضوء النمو المتسارع لأعمالها بالسوق المصري، حيث بلغ عدد العاملين بالشركة نحو 2700 متخصص بمراكزها المتخصصة بالمعادي ومدينة نصر والأقصر، إلى جانب خططها لزيادة عدد العاملين بمركزها في محافظة الأقصر من 350 متخصص ليصل إلى 1000 متخصص خلال الربع القادم من هذا العام، فضلاً عن إنشاء مركز جديد بمحافظة الجيزة خلال العام الجاري، بما يعزز مكانة مصر ضمن شبكة التشغيل العالمية للشركة.

كما ناقش الاجتماع جهود الشركة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات الرقمية في تطوير خدمات تجربة العملاء، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء.

وخلال الاجتماع، استعرضت بنيديتا ميراندا الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة فاوندإيفر الجهود التى تقوم بها الشركة لتنمية مهارات الشباب المصري من خلال التعاون مع إيتيدا في تنفيذ مبادرة "التأهيل من أجل التوظيف "، إلى جانب أكاديمية اللغات التابعة للشركة بالقاهرة والأقصر، والتي تستهدف تأهيل الشباب للعمل في مجالات خدمات العملاء وخدمات التعهيد متعددة اللغات؛ مشيرة إلى مبادرة "فريلانس ماما" التي تنفذها الشركة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، والتي تستهدف تمكين السيدات اقتصادياً من خلال تدريبهن على المهارات الرقمية والعمل الحر، بما يتيح لهن فرص عمل مرنة تتناسب مع ظروفهن الاجتماعية، حيث نجحت المبادرة في تخريج أكثر من 250 سيدة وتزويدهن بمهارات العمل الرقمي والعمل الحر.

وأكدت أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كأحد أبرز مراكز تقديم الخدمات عالميًا. وأضافت: “ما يميز مصر بشكل حقيقي هو المهارات الشخصية والإنسانية التي يتمتع بها أبناؤها، والتي، إلى جانب الكفاءة اللغوية العالية، أسهمت في ترسيخ موقعها كواحدة من أفضل وجهات تقديم خدمات تجربة العملاء على مستوى العالم. وأشادت بالدعم الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لنمو أعمال الشركة في مصر.

وأشارت بنديتا ميراندا أيضًا إلى التوسّع المتواصل لشركة Foundever في الاستثمار بمجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما في ذلك مركز التميّز للذكاء الاصطناعي التابع لها في برشلونة، والذي يضم بالفعل كوادر مصرية متخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، تساهم في دعم مبادرات الابتكار العالمية.

كما استعرضت الشركة آخر المستجدات بشأن الإطلاق المرتقب لمنصة AgentTech AI، وهي منصة مملوكة لـFoundever ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن التوسعات الجديدة للشركة تعكس الثقة المتزايدة في تنافسية السوق المصري وكفاءة الكوادر المصرية. وأشار إلى استمرار الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع خدمات التعهيد، ودعم وتحفيز نموها من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة، بما يلبي احتياجات الشركات العالمية من الكفاءات المتخصصة ومتعددة اللغات.

كما أشار مينا وهبة المدير التنفيذى لشركة فاوندإيفر فى مصر: “أن وصول عدد العاملين بالشركة في مصر إلى 2700 موظف يُمثل محطة مهمة في مسيرة نمو فاوندإيفر بالسوق المصري، ويعكس ثقتنا الكبيرة في الكفاءات المصرية وقدرتها على تقديم خدمات عالمية المستوى، ومع خططنا للتوسع في الأقصر والجيزة، واستمرار استثماراتنا في الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نؤكد التزامنا طويل الأمد بالاستثمار في السوق المصري ودعم نمو قطاع خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.”

وأضاف أن شركة فاوندإيفر تُدير عالمياً أكثر من 3.3 مليار تفاعل ومحادثة سنوياً بأكثر من 60 لغة، من خلال شبكة تضم نحو 130 ألف موظف في أكثر من 45 دولة، وتقدم خدماتها لأكثر من 800 علامة تجارية عالمية، وهو ما يعكس حجم الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الشركة عالمياً، وثقتها في السوق المصري باعتباره أحد أهم مراكز تقديم الخدمات الرقمية وتجربة العملاء على مستوى العالم.

هذا وتعد شركة فاوندإيفر من الشركات العالمية الرائدة في خدمات تجربة العملاء والحلول الرقمية، وتوفر حلولاً متكاملة في مجالات تجربة العملاء والعمليات الرقمية وتحليل البيانات، مع التركيز على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.