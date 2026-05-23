السفير الكندي: اهتمام متبادل لتعزيز الاستثمارات بين القاهرة وأوتاوا

كشف السفير الكندي في مصر، أولريك شانون، عن العلاقات التجارية بين مصر وكندا، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد تقارب بين البلدين على كافة المستويات، مشددًا على أن هناك علاقات تجارية متنامية بين البلدين.

وأشار «شانون»، خلال عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى وجود اهتمام كبير من الجانب الكندي بالاستثمار في مصر، وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري بكافة القطاعات وعلى كافة المستويات، لما لهذا السوق فرص واعدة.

وأوضح أن من أولويات المرحلة الحالية تعزيز التنوع في العلاقات، سواء على المستوى التجاري أو الدبلوماسي، لافتًا إلى وجود اهتمام متبادل من الجانب المصري، والعمل على تطوير هذا النمو ودفعه إلى مزيد من التوسع في مجالات التعاون المختلفة.

وتابع: «نشوف يعني ترحيب من الطرف المصري.. فهنشتغل على هذا التطور هذا النمو في العلاقات»، موضحًا أن هناك تقارب كبير بين مصر وكندا في العلاقات التجارية والدبلوماسية ايضًا.