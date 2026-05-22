وزيرة خارجية كندا : سنساهم في نزع الألغام من مضيق هرمز

قالت وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، يوم الجمعة، إن بلادها تدعم دول الخليج في سعيها لإنهاء حرب إيران، مشيرة إلى أنها ستساهم في نزع الألغام ودعم حرية الملاحة في مضيق هرمز عند التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وفي سياق آخر، قالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، يوم الجمعة إن الكنديين المشاركين في أسطول الصمود العالمي من أجل غزة تعرضوا لـ"انتهاكات مروعة" في سجن إسرائيلي.

وكتبت في حسابها على موقع "إكس": "وصل هؤلاء النشطاء للتو إلى تركيا، ويعمل المسؤولون على الأرض على ضمان حصولهم على العلاج الطبي في الموقع. ندين سوء معاملة الكنديين في إسرائيل، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".

يأتي ذلك بعد موجة من الغضب العالمي، ضد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بعد نشره فيديو يُظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، وهم راكعون وأيديهم مقيدة وجباههم على الأرض.